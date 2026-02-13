- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Аренда на вокзалах: "Укрзализныця" выставила на аукционы коммерческие площади в четырех областях
"Укрзализныця" объявила шесть аукционов по аренде коммерческих площадей на железнодорожных станциях в Киеве, Виннице, Конотопе, Казатине и Татарове. Торги состоятся 20 февраля 2026 через систему "Prozorro.Продажи". Среди лотов – площади под магазины, кафе и платежные терминалы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Как сообщает пресс-служба компании, цель аукционов состоит в том, чтобы "…максимально эффективно использовать имеющиеся площади вокзалов и наращивать поступления от аренды". Это решение обусловлено изменением экономических условий, в частности, сокращением объемов грузовых перевозок.
На открытие и торги выставлены следующие объекты:
- м магазин непродовольственных товаров в центральном вестибюле Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (г. Киев), слева от входа на конкорс, площадью 177,8 кв.м. Стартовая арендная плата - 358 361,23 грн ;
- б анкомат на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский (г.Киев), левую сторону при входе , площадью 2 кв.м. Стартовая арендная плата - 16 435,9 грн ;
-
кофейня, площадью 64,0 кв.м, в помещении остановочного пункта Татаров-Буковель (Ивано-Франковская область, Надворнянский район, село Татаров). Стартовая арендная плата - 18 654,85 грн;
-
кофейня, площадью 5,4 кв.м, расположенная в здании железнодорожного вокзала станции Винница. Стартовая арендная плата - 4 500,01 грн ;
-
м агазин продовольственных и непродовольственных товаров на станции Конотоп Сумской области, площадью 64,0 кв.м. Стартовая арендная плата - 16 320 грн;
- в эндинговый автомат на станции Казатин , Винницкой области. Стартовая арендная плата - 1 188,97 грн.
Напомним, 26 июня 2025 года на площадке " Prozorro .Продажи" состоялись аукционы коммерческих помещений на вокзалах "Укрзализныци".