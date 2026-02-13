Аренда на вокзалах: "Укрзализныця" выставила на аукционы коммерческие площади в четырех областях

"Укрзализныця" объявила шесть аукционов по аренде коммерческих площадей на железнодорожных станциях в Киеве, Виннице, Конотопе, Казатине и Татарове. Торги состоятся 20 февраля 2026 через систему "Prozorro.Продажи". Среди лотов – площади под магазины, кафе и платежные терминалы.

Как сообщает пресс-служба компании, цель аукционов состоит в том, чтобы "…максимально эффективно использовать имеющиеся площади вокзалов и наращивать поступления от аренды". Это решение обусловлено изменением экономических условий, в частности, сокращением объемов грузовых перевозок.

На открытие и торги выставлены следующие объекты:

м магазин непродовольственных товаров в центральном вестибюле Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (г. Киев) , слева от входа на конкорс, площадью 177,8 кв.м. Стартовая арендная плата - 358 361,23 грн ;

банкомат на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский (г.Киев), левую сторону при входе, площадью 2 кв.м. Стартовая арендная плата - 16 435,9 грн;

кофейня, площадью 64,0 кв.м, в помещении остановочного пункта Татаров-Буковель (Ивано-Франковская область, Надворнянский район, село Татаров). Стартовая арендная плата - 18 654,85 грн;



кофейня, площадью 5,4 кв.м, расположенная в здании железнодорожного вокзала станции Винница. Стартовая арендная плата - 4 500,01 грн ;



магазин продовольственных и непродовольственных товаров на станции Конотоп Сумской области, площадью 64,0 кв.м. Стартовая арендная плата - 16 320 грн;



вендинговый автомат на станции Казатин, Винницкой области. Стартовая арендная плата - 1 188,97 грн.

Напомним, 26 июня 2025 года на площадке " Prozorro .Продажи" состоялись аукционы коммерческих помещений на вокзалах "Укрзализныци".