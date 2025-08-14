"Укрзализныця" впервые выставила на аукцион рекламу в поездах через "Прозорро.Продажи"

АО "Укрзализныця" впервые выставило на аукцион в системе "Прозорро.Продажи" право на размещение рекламы в пассажирских поездах дальнего сообщения и скоростных поездах Интерсити и Интерсити+.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Prozorro.sale.

Лот охватывает все возможные форматы рекламы в вагонах подвижного состава филиала "Пассажирская компания": от плакатов и наклейок до размещения информации на мониторах и подголовниках кресел.

Аукцион намечен на 21 августа 2025 года. По его результатам победитель получит право размещать рекламные материалы в поездах, курсирующих по различным направлениям по Украине.

В компании отметили, что этот шаг открывает новые возможности для бизнеса и позволяет эффективно использовать пассажиропоток для продвижения товаров и услуг.

Напомним, в июне 2025 года "Укрзализныця" провела первые после полуторагодичного перерыва онлайн-аукционы по продаже металлолома.

Ранее "Укрзализныця" объявила об аукционах аренды коммерческих помещений. Торги прошли 26 июня на площадке "Prozorro.Продажи".