Новини
"Укрзалізниця" вперше виставила на аукціон рекламу в поїздах через "Прозорро.Продажі"

АТ "Укрзалізниця" вперше виставила на аукціон у системі "Прозорро.Продажі" право на розміщення реклами у пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Prozorro.sale.

Лот охоплює всі можливі формати реклами у вагонах рухомого складу філії "Пасажирська компанія": від плакатів і наліпок до розміщення інформації на моніторах і підголівниках крісел.

Аукціон заплановано на 21 серпня 2025 року. За його результатами переможець отримає право розміщувати рекламні матеріали у поїздах, що курсують різними напрямками по Україні.

У компанії зазначили, що цей крок відкриває нові можливості для бізнесу та дозволяє ефективно використовувати пасажиропотік для просування товарів і послуг.

Нагадаємо, у червні 2025 року "Укрзалізниця" провела перші після понад півторарічної перерви онлайн-аукціони з продажу металобрухту.

Додамо, раніше "Укрзалізниця" оголосила про аукціони оренди комерційних приміщень. Торги відбулися 26 червня на майданчику "Prozorro.Продажі". 

Тетяна Гойденко