"Укрзалізниця" виставила на аукціони комерційні приміщення на 6 вокзалах: лоти і стартова ціна оренди

"Укрзалізниця оголосила про аукціони оренди комерційних приміщень. Торги відбудуться 26 червня на майданчику "Prozorro.Продажі". Учасникам запропоновано об’єкти різного призначення — від банкоматів та кав’ярень до аптек і супермаркетів на шести залізничних вокзалах України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Локації, лоти і стартова ціна

Південний вокзал Києва

оренда нежитлового приміщення № 54 1-го поверху 4-поверхової будівлі Південного вокзалу Київ-Пасажирський (літ. Г), праворуч від входу на конкорс, площею 80,90 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 1. Мета використання - розміщення аптеки. Стартова орендна плата — 134687 , 17 грн;

оренда нежитлових приміщень 3-го поверху 4-поверхової будівлі Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський (літ. Г), праворуч від сходів площею 379,40 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 1 Мета використання - розміщення лаунж-зони для надання послуг з тимчасового перебування та обслуговування власників преміальних банківських карток з правом реалізації продовольчих товарів . Стартова орендна плата — 353043 , 08 грн;

оренда нежитлового приміщення № 30 площею 29,5 кв.м та нежитлового приміщення № 29 площею 45,1 кв.м 1-го поверху 4-поверхової будівлі Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський (літ. Г), ліворуч від входу на конкорс, площею 74,60 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 1. Мета використання - розміщення крамниці квітів з правом продажу продовольчих товарів . Стартова орендна плата — 124 198 , 56 грн;

оренда частина нежитлового приміщення 1-го поверху 4-поверхової будівлі Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський (літ. Г), праворуч при вході на конкорс, площею 2,00 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 1. Мета використання - розміщення одного банкомату . Стартова орендна плата — 11942 , 8 грн

Центральний вокзал Києва

Оренда частини нежитлового приміщення зали № 4 1-го поверху 4-поверхової будівлі Головного вокзалу (Центральний) станції Київ-Пасажирський (літ. В), площею 177,00 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 1. Мета використання - розміщення магазину з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Стартова орендна плата — 430910,04 грн.

Вокзал Дніпро-Головний

Оренда частини нежитлового приміщення центрального вестибюлю 1-го поверху 5-поверхової будівлі з надбудовою вокзалу станції Дніпро-Головний (літ. А-5), площею 60,10 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Вокзальна, 11. Мета використання - розміщення аптеки. Стартова орендна плата — 20 459,84 грн.

Харків-Пасажирський

Оренда нежитлових приміщень цокольного поверху площею 2540,00 кв. м та нежитлових приміщень 1-го поверху (південне та північне крило) площею 1046,02 кв.м 3-поверхової будівлі вокзалу станції Харків-Пасажирський (літ. "А-8"), загальною площею 3586,02 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, 1. Мета використання - розміщення магазину з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Стартова орендна плата — 298823,05 грн.

Вокзал станції Ужгород

оренда частини нежитлового приміщення центральної зали в лівому крилі 1-го поверху 2-поверхової будівлі вокзалу станції Ужгород, площею 46,50 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, 9. Мета використання - розміщення кав’ярні без права продажу підакцизної групи товарів . Стартова орендна плата — 27318 , 75 грн;



оренда частини нежитлового приміщення холу зали очікування 1-го поверху правого крила 2-поверхової будівлі вокзалу станції Ужгород (літ. А), площею 2,00 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, 9. Мета використання - розміщення одного банкомату. Стартова орендна плата — 8698 , 68 грн.

Вокзал станції Львів

Оренда нежитлових приміщень № 66, 67, 68 (згідно технічного паспорта) 1-го поверху 3-поверхової Головної будівлі вокзалу станції Львів (літ. "2А-3"), площею 14,20 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Двірцева,1. Мета використання - розміщення банківської установи. Стартова орендна плата — 22720 грн.

Вокзалу станції Запоріжжя-1

Оренда частини нежитлового приміщення 1-го поверху праворуч від входу в касовий зал 3-поверхової будівлі вокзалу Запоріжжя-1 (літ.А-3), площею 2,00 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6г. Мета використання - розміщення одного банкомату. Стартова орендна плата — 2452,24 грн.

Всі пропозиції щодо вищезазначених лотів приймаються до 25 червня 2025 року.

Нагадаємо, 18 червня відбувся аукціон з приватизації 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" в електронній торговій системі “Prozorro.Продажі”. Компанія є об'єктом великої приватизації.