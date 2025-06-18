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Ціна виросла більш ніж утричі: "Укрбуд" пішов з молотка за 805 млн грн

Ціна виросла більш ніж утричі: "Укрбуд" пішов з молотка за 805 млн грн

У середу, 18 червня, відбувся аукціон з приватизації 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" в електронній торговій системі “Prozorro.Продажі”. Компанія є об'єктом великої приватизації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Зазначається, що статутний капітал товариства складає 193,136 млн гривень, а її основний вид діяльності — будівництво житлових та нежитлових будівель.

Торги за компанію проводилися за правилами трираундового англійського аукціону, де учасники покроково підвищували ціну. У результаті аукціону компанію продали за 805,001 млн грн, що більш ніж утричі перевищило стартову ціну у 262,646 млн грн.

За даними "Prozorro.Продажі", в аукціоні брали участь п’ять компаній. Переможцем стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс"

Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж найближчий конкурент – "Техно-Онлайн", який пропонував 805 млн грн.

Інші учасники торгів – товариства "Аларіт-Пром-", "Юніверсал Девелопмент" та "Тамен".

Що включає об’єкт приватизації:

  • 147 одиниць нерухомого майна по всій країні;
  • 10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати);
  • понад 255 млн грн балансової вартості активів;
  • 17 земельних ділянок (загалом понад 16 га);
  • понад 250 договорів оренди з контрагентами.

Локація головного офісу — м. Київ, вул. Сверстюка, 23. Поруч — залізниця та станція метро "Лівобережна".

Що відомо про компанію-переможця

За даними YouControl, основна діяльність компанії ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" - виробництво продуктів нафтоперероблення. Виторг підприємства за 2024 рік – 1,4 млн грн. Бенефіціаром вказаний Давід Бежуашвілі, громадянин Грузії.

Про "Укрбуд"

"Укрбуд" здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких — інститути та навчально-курсові комбінати. 

Нагадаємо, в грудні 2024 року аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації "Укрбуду". Компанію виставляли на продаж за 263 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб