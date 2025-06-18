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Цена выросла более чем в три раза: "Укрбуд" ушел с молотка за 805 млн грн

"Укрбуд"
"Укрбуд" продали за 805 млн грн

В среду, 18 июня, состоялся аукцион по приватизации 100% акций ДАО "Строительная компания "Укрбуд" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". Компания является объектом крупной приватизации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Отмечается, что уставный капитал общества составляет 193,136 млн. гривен, а ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Торги за компанию проводились по правилам трехраундового английского аукциона, где участники пошагово повышали цену. В результате аукциона компанию продали за 805,001 млн грн, что более чем втрое превысило стартовую цену в 262,646 млн грн.

По данным "Prozorro.Продажи", в аукционе участвовали пять компаний. Победителем стало ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" .

Компания-победитель предложила на 1000 грн больше, чем ближайший конкурент – "Техно-Онлайн", предлагавший 805 млн грн.

Другие участники торгов – ООО "Аларит-Пром-", "Юниверсал Девелопмент" и "Тамен".

К условиям приватизации объекта относится 10 пунктов, согласно которым покупатель пакета акций обязан с даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций обеспечить их выполнение, в частности:

  • сохранение основных видов деятельности Государственного акционерного общества «Строительная компания »Укрбуд";
  • погашение в течение шести месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом, имеющихся на дату перехода права собственности на приобретенный пакет акций общества, и недопущения увольнения работников общества по инициативе нового собственника или уполномоченного им органа.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Что включает объект приватизации:

  • 147 единиц недвижимого имущества по всей стране;
  • 10 дочерних предприятий (проектные институты, учебно-курсовые комбинаты);
  • свыше 255 млн грн балансовой стоимости активов;
  • 17 земельных участков (в общей сложности более 16 га);
  • свыше 250 договоров аренды с контрагентами.

Локация головного офиса – г. Киев, ул. Сверстюка, 23. Рядом — железная дорога и станция метро "Левобережная".

Что известно о компании-победителе

По данным YouControl, основная деятельность компании ООО "Петро Ойл энд Кемикалс" – производство продуктов нефтепереработки. Выручка предприятия за 2024 год – 1,4 млн грн. Бенефициаром указан Давид Бежуашвили, гражданин Грузии.

Об "Укрбуде"

"Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли. В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых институты и учебно-курсовые комбинаты.

Напомним, в декабре 2024 года аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации "Укрстроя". Компанию выставляли на продажу за 263 млн. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб