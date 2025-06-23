"Укрзализныця" выставила на аукционы коммерческие помещения на 6 вокзалах: лоты и стартовая цена аренды

"Укрзализныця объявила об аукционах аренды коммерческих помещений. Торги состоятся 26 июня на площадке "Prozorro.Продажи". Участникам предложены объекты разного назначения — от банкоматов и кафе до аптек и супермаркетов на шести железнодорожных вокзалах Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Локации, лоты и стартовая цена

Южный вокзал Киева

аренда нежилого помещения №54 1-го этажа 4-этажного здания Южного вокзала Киев-Пассажирский (лит. Г), справа от входа на конкорс, площадью 80,90 кв.м, находящегося по адресу: г. Киев, площадь Вокзальная, 1. Цель использования – размещение аптеки. Стартовая арендная плата - 134687 , 17 грн;

аренда нежилых помещений 3-го этажа 4-этажного здания Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (лит. Г), справа от лестницы площадью 379,40 кв.м, что находится по адресу: г. Киев, площадь Вокзальная, 1 Цель использования – размещение лаунж-зоны для предоставления услуг по временному пребыванию и обслуживанию держателей премиальных банковских карт с правом реализации продовольственных товаров . Стартовая арендная плата - 353043,08 грн ;

аренда нежилого помещения № 30 площадью 29,5 кв.м и нежилого помещения № 29 площадью 45,1 кв.м 1-го этажа 4-этажного здания Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (лит. Г), слева от входа на конкорс, площадью 74, м. Киев. Вокзальная, 1. Цель использования – размещение магазина цветов с правом продажи продовольственных товаров . Стартовая арендная плата — 124 198,56 грн ;

аренда часть нежилого помещения 1-го этажа 4-этажного здания Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (лит. Г), справа у входа на конкорс, площадью 2,00 кв.м, находящегося по адресу: г. Киев, площадь Вокзальная, 1. Цель использования – размещение одного банкомата . Стартовая арендная плата - 11942 , 8 грн.

Центральный вокзал Киева

Аренда части нежилого помещения зала № 4 1-го этажа 4-этажного здания Главного вокзала (Центральный) станции Киев-Пассажирский (лит. В) площадью 177,00 кв.м, находящегося по адресу: г. Киев, площадь Вокзальная, 1. Цель использования – размещение магазина по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Стартовая арендная плата - 430910,04 грн.

Вокзал Днепр-Главный

Аренда части нежилого помещения центрального вестибюля 1-го этажа 5-этажного здания с надстройкой вокзала станции Днепр-Главный (лит. А-5), площадью 60,10 кв.м, расположенного по адресу: г. Днепр, площадь Вокзальная, 11. Цель использования – размещение аптеки . Стартовая арендная плата - 20459,84 грн.

Харьков-Пассажирский

Аренда нежилых помещений цокольного этажа площадью 2540 кв. м и нежилых помещений 1-го этажа (южное и северное крыло) площадью 1046,02 кв.м 3-этажного здания вокзала станции Харьков-Пассажирский (лит. "А-8"), общей площадью 3586,02 кв.м, расположенного по адресу: г. Харьков, Привокзальная площадь, 1. Цель использования – размещение магазина по продаже продовольственных и непродовольственных товаров . Стартовая арендная плата - 298823,05 грн.

В окзал станции Ужгород

аренда части нежилого помещения центрального зала в левом крыле 1-го этажа 2-этажного здания вокзала станции Ужгород, площадью 46,50 кв.м, расположенного по адресу: г. Ужгород, ул. Станционная, 9. Цель использования – размещение кофейни без права продажи подакцизной группы товаров . Стартовая арендная плата - 27318,75 грн ;



аренда части нежилого помещения холла зала ожидания 1-го этажа правого крыла 2-этажного здания вокзала станции Ужгород (лит. А), площадью 2,00 кв.м, расположенного по адресу: г. Ужгород, ул. Станционная, 9. Цель использования – размещение одного банкомата. Стартовая арендная плата - 8698,68 грн .

В окзал станции Львов

Аренда нежилых помещений № 66, 67, 68 (согласно техническому паспорту) 1-го этажа 3-этажного Главного здания вокзала станции Львов (лит. "2А-3"), площадью 14,20 кв.м, расположенного по адресу: г. Львов, пл. Дворцовая,1. Цель использования – размещение банковского учреждения. Стартовая арендная плата - 22720 грн.

У вокзала станции Запорожье-1

Аренда части нежилого помещения 1-го этажа справа от входа в кассовый зал 3-этажного здания вокзала Запорожье-1 (лит.А-3), площадью 2,00 кв.м, расположенного по адресу: г. Запорожье, просп. Соборный, 6г. Цель использования – размещение одного банкомата. Стартовая арендная плата - 2452,24 грн.

Все предложения по вышеуказанным лотам принимаются до 25 июня 2025 года.

Напомним, 18 июня состоялся аукцион по приватизации 100% акций ГАО "Строительная компания "Укрбуд" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". Компания является объектом крупной приватизации.