- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Оренда на вокзалах: "Укрзалізниця" виставила на аукціони комерційні площі у чотирьох областях
"Укрзалізниця" оголосила шість аукціонів з оренди комерційних площ на залізничних станціях у Києві, Вінниці, Конотопі, Козятині та Татарові. Торги відбудуться 20 лютого 2026 року через систему "Prozorro.Продажі". Серед лотів — площі під магазини, кав'ярні та платіжні термінали.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.
Як повідомляє пресслужба компанії, мета аукціонів полягає у тому, щоб "…максимально ефективно використовувати наявні площі вокзалів та нарощувати надходження від оренди". Це рішення зумовлене зміною економічних умов, зокрема скороченням обсягів вантажних перевезень.
На відкриті торги виставлено наступні об’єкти:
- магазин непродовольчих товарів у центральному вестибюлі Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський (м. Київ), ліворуч від входу на конкорс, площею 177,8 кв.м. Стартова орендна плата — 358 361,23 грн;
- банкомат на Центральному вокзалі станції Київ-Пасажирський (м.Київ), ліворуч при вході, площею 2 кв.м. Стартова орендна плата — 16 435,9 грн;
-
кав'ярня, площею 64,0 кв.м, у приміщенні зупиночного
пункту Татарів-Буковель (Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село
Татарів). Стартова орендна плата — 18 654,85 грн;
-
кав'ярня, площею 5,4 кв.м, яка розташована
у будівлі залізничного вокзалу станції
Вінниця. Стартова орендна плата — 4 500,01 грн;
-
магазин продовольчих та непродовольчих товарів на станції Конотоп Сумської області, площею 64,0 кв.м. Стартова орендна плата — 16 320 грн;
- вендинговий автомат на станції Козятин, Вінницької області. Стартова орендна плата — 1 188,97 грн.
Нагадаємо, 26 червня 2025 року на майданчику "Prozorro.Продажі" відбулися аукціони комерційні приміщень на вокзалах "Укрзалізниці".