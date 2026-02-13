Оренда на вокзалах: "Укрзалізниця" виставила на аукціони комерційні площі у чотирьох областях

"Укрзалізниця" оголосила шість аукціонів з оренди комерційних площ на залізничних станціях у Києві, Вінниці, Конотопі, Козятині та Татарові. Торги відбудуться 20 лютого 2026 року через систему "Prozorro.Продажі". Серед лотів — площі під магазини, кав'ярні та платіжні термінали.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як повідомляє пресслужба компанії, мета аукціонів полягає у тому, щоб "…максимально ефективно використовувати наявні площі вокзалів та нарощувати надходження від оренди". Це рішення зумовлене зміною економічних умов, зокрема скороченням обсягів вантажних перевезень.

На відкриті торги виставлено наступні об’єкти:

м агазин непродовольчих товарів у центральному вестибюлі Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський (м. Київ) , ліворуч від входу на конкорс, площею 177,8 кв.м . Стартова орендна плата — 358 361 , 23 грн;

агазин непродовольчих товарів у центральному вестибюлі Південного вокзалу Київ-Пасажирський , ліворуч від входу на конкорс, 177,8 кв.м б анкомат на Центральному вокзалі станції Київ-Пасажирський (м.Київ), л іворуч при вході , площею 2 кв.м . Стартова орендна плата — 16 435 , 9 грн;

анкомат на Центральному вокзалі станції Київ-Пасажирський іворуч при вході площею 2 кв.м кав'ярня, площею 64,0 кв.м, у приміщенні зупиночного пункту Татарів-Буковель (Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Татарів). Стартова орендна плата — 18 654 , 85 грн;



кав'ярня, площею 5,4 кв.м, яка розташована у будівлі залізничного вокзалу станції Вінниця. Стартова орендна плата — 4 500 , 01 грн;



м агазин продовольчих та непродовольчих товарів на станції Конотоп Сумської області , площею 64,0 кв.м . Стартова орендна плата — 16 320 грн;



агазин продовольчих та непродовольчих товарів , 64,0 кв.м в ендинговий автомат на станції Козятин , Вінницької області. Стартова орендна плата — 1 188 , 97 грн.

Нагадаємо, 26 червня 2025 року на майданчику "Prozorro.Продажі" відбулися аукціони комерційні приміщень на вокзалах "Укрзалізниці".