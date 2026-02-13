Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,30

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оренда на вокзалах: "Укрзалізниця" виставила на аукціони комерційні площі у чотирьох областях

вокзал, Вінниця
Залізничний вокзал у Вінниці. / Вікіпедія

"Укрзалізниця" оголосила шість аукціонів з оренди комерційних площ на залізничних станціях у Києві, Вінниці, Конотопі, Козятині та Татарові. Торги відбудуться 20 лютого 2026 року через систему "Prozorro.Продажі". Серед лотів — площі під магазини, кав'ярні та платіжні термінали.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як повідомляє пресслужба компанії, мета аукціонів полягає у тому, щоб "…максимально ефективно використовувати наявні площі вокзалів та нарощувати надходження від оренди". Це рішення зумовлене зміною економічних умов, зокрема скороченням обсягів вантажних перевезень.

На відкриті торги виставлено наступні об’єкти:

  • магазин непродовольчих товарів у центральному вестибюлі Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський (м. Київ), ліворуч від входу на конкорс, площею 177,8 кв.м. Стартова орендна плата — 358 361,23 грн; 
  • банкомат на Центральному вокзалі станції Київ-Пасажирський (м.Київ), ліворуч при вході, площею 2 кв.м. Стартова орендна плата  16 435,9 грн; 
  • кав'ярня, площею 64,0 кв.м, у приміщенні зупиночного пункту Татарів-Буковель (Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Татарів). Стартова орендна плата — 18 654,85 грн;
  • кав'ярня, площею 5,4 кв.м, яка розташована  у будівлі залізничного вокзалу станції Вінниця. Стартова орендна плата — 4 500,01 грн;
  • магазин продовольчих та непродовольчих товарів на станції Конотоп Сумської області, площею 64,0 кв.м. Стартова орендна плата — 16 320 грн;
  • вендинговий автомат на станції Козятин, Вінницької області. Стартова орендна плата — 1 188,97 грн.

Нагадаємо, 26 червня 2025 року на майданчику "Prozorro.Продажі" відбулися аукціони комерційні приміщень на вокзалах "Укрзалізниці".

Автор:
Тетяна Ковальчук