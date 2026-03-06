"Укрзалізниця "утричі збільшила доходи від оренди на вокзалах у 2025 році

У 2025 році “Укрзалізниця” значно збільшила доходи від оренди площ на вокзалах. Компанія подвоїла площі, передані орендарям, а надходження від них зросли утричі. Нові магазини, фудкорти та сервіси з’явилися на вокзалах у різних містах, зокрема в Києві.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця" заробляє більше на вокзалах

Компанія продовжує перетворювати вокзали на сучасні, зручні для пасажирів простори, одночасно роблячи їх економічно ефективними. Раніше значна частина площ залишалася невикористаною або здавалась за мінімальними ставками, тепер вони приносять додатковий дохід і користуються популярністю серед відвідувачів.

У 2025 році "Укрзалізниця" збільшила площі на вокзалах, що здаються в оренду, на 1 783 кв. м. Це дозволило відкрити сучасні та корисні сервіси для пасажирів, а компанія тепер отримує майже 4 млн грн додаткових надходжень щомісяця. Такий розвиток особливо важливий на тлі зменшення вантажних перевезень та складної фінансової ситуації.

Завдяки торгам у системі "Прозорро.Продажі" середня орендна ставка на вокзалах у 2025 році зросла на 44%, до 1 651 грн за кв. м. Найбільший приріст доходів від оренди спостерігався на вокзалах Ужгорода, Рівного та Львова.

Лідером за обсягом орендованих площ традиційно залишається Київ-Пасажирський вокзал. У 2025 році загальна площа орендованих приміщень тут досягла 1,46 тис. кв. м, що в 2,1 раза більше, ніж у попередньому році.

Саме на Київ-Пасажирському у 2025 році відкрилися найбільше нових об’єктів: сучасний лаунж, заклади харчування, магазини, фудкорти, кав’ярні та крамниця квітів. Нові сервіси з’являлися також на інших вокзалах країни, роблячи їх більш комфортними та зручними для пасажирів.

"Укрзалізниця" планує й надалі розширювати площі під оренду та збільшувати надходження від них. Уже найближчим часом нові комерційні локації відкриються на залізничному вокзалі Одеси, де триває активний розвиток інфраструктури для пасажирів.

Нагадаємо, раніше на "Prozorro.Продажі" відбулися аукціони комерційні приміщень на вокзалах "Укрзалізниці".