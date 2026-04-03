Кавомати, вендінг та кафе: УЗ запускає аукціони на вокзалах

“Укрзалізниця” оголосила нові аукціони з передачі в оренду комерційних площ на залізничних вокзалах. Серед лотів - місця для кавоматів, вендінгових автоматів, банкоматів, закладів харчування та складських приміщень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" здає в оренду комерційні площі

Аукціони відбудуться 14 квітня на електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

"Ми продовжуємо системну роботу з розвитку сервісів на вокзалах та підвищення ефективності використання наявних площ. Запрошуємо бізнес долучатися до відкритих аукціонів та реалізовувати свої проєкти на вокзалах по всій країні", - йдеться в пвідомленні.

Серед об’єктів, що пропонуються для оренди:

Кавомати — вокзали Миколаєва, Івано-Франківська, Ворохти та Татарова-Буковель;

Вендінгові автомати (продовольчі товари) — Івано-Франківськ, Ворохта, Коломия та Чернівці;

Вендінгові автомати (квіти) — Хмельницький, Дніпро-Головний, Львів, Одеса-Головна та Харків-Пасажирський;

Банкомат — станція Рокувата;

Заклад харчування — Київ-Пасажирський;

Складське приміщення — Київ-Пасажирський.

УЗ підкреслює, що відкриті аукціони забезпечують прозорі умови для бізнесу та дозволяють ефективно використовувати комерційні площі на вокзалах по всій Україні.

Нагадаємо, У 2025 році "Укрзалізниця" значно збільшила доходи від оренди площ на вокзалах. Компанія подвоїла площі, передані орендарям, а надходження від них зросли утричі. Нові магазини, фудкорти та сервіси з’явилися на вокзалах у різних містах, зокрема в Києві.