Проект концессии в порту "Черноморск" перешел в ключевой этап

Конкурсная комиссия по определению концессионера для Первого и Контейнерного терминалов в порту Черноморск завершила этап преквалификации и допустила отобранных заявителей к дальнейшему участию в конкурсе. Теперь начинается подготовка к конкурентному диалогу с участниками.

В ходе преквалификации комиссия проверяла финансовую состоятельность потенциальных инвесторов, их опыт управления крупными портовыми и логистическими объектами, а также реализации инфраструктурных проектов. Отдельное внимание было уделено наличию связей с подсанкционными компаниями и оффшорными структурами, что могло стать основанием для недопуска к конкурсу.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что завершение преквалификации позволяет перейти к ключевой фазе — диалогу с прошедшими отбор участниками.

По его словам, на данном этапе формируется оптимальная модель будущего проекта с учетом технологических решений, инвестиционных подходов и управления рисками. Он подчеркнул, что государству важно обеспечить конкурентность и прозрачность процесса.

К следующему этапу допущено несколько украинских и международных компаний. В то же время, точное количество заявок комиссия не разглашает, чтобы сохранить равные условия конкуренции и не допустить влияния на результаты отбора.

Отдельно продолжается проверка участников на отсутствие связей с государством-агрессором и других рисков для национальной безопасности. Ее осуществляют профильные органы в течение всего конкурса.

Концессия в порту Черноморск

Напомним, в сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства .

Минразвития создало конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Концессия не предполагает приватизацию портовых активов. Речь идет о передаче терминалов в управление частному партнеру сроком до 40 лет по результатам открытого конкурса при сохранении государственной собственности на стратегические объекты и контроля за исполнением инвестором обязательств.

23 марта прием заявок на этапе преквалификации в рамках концессионного конкурса завершился.