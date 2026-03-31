Черноморский порт впервые продал услуги перегрузки через онлайн-аукцион на Prozorro

ДП Морской торговый порт "Черноморск" / ГП Морской торговый порт "Черноморск"

Госпредприятие Морской торговый порт "Черноморск" впервые реализовало услуги по перегрузке грузов через систему Prozorro.Продажи. Торги проходили по английскому типу аукциона, где участники соревновались в повышении цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Подробности и результаты аукциона

Объектом торгов стала перегрузка 50 тысяч тонн минеральных удобрений. В процессе аукциона стартовая цена услуги, которая составила 197 грн. за тонну, выросла до 220 грн. За право предоставить услуги порта соревновались пять компаний. Согласно условиям договора, порт должен завершить перегрузку указанного объема грузов до 30 сентября 2026 года.

Эта продажа является экспериментальным шагом на предприятии. Ранее, с 2020 года, порт реализовывал через электронные торги только активы: металлолом, смазки и суда. Теперь к перечню добавились непосредственно стивидорные услуги.

Оценка новых механизмов управления

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, переход на работу через "Прозорро.Продажи" является подтверждением внедрения прозрачных правил для государственных портов. Он отметил, что такие механизмы создают условия для равного доступа бизнеса к услугам и повышают доверие рынка.

"Именно такие инструменты формируют доверие рынка и обеспечивают эффективное использование государственных активов", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, успешное завершение первых торгов создает основу для дальнейшего использования аукционных механизмов другими государственными стивидорами. Это позволяет автоматизировать процесс привлечения клиентов и рыночное ценообразование на услуги морских портов.

Напомним, в начале месяца в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Автор:
Татьяна Ковальчук