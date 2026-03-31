Чорноморський порт уперше продав послуги перевантаження через онлайн-аукціон на Prozorro

Держпідприємство Морський торгівельний порт "Чорноморськ" уперше реалізувало послуги з перевантаження вантажів через систему Prozorro.Продажі. Торги проходили за англійським типом аукціону, де учасники змагалися на підвищення ціни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Деталі та результати аукціону

Об’єктом торгів стало перевантаження 50 тисяч тонн мінеральних добрив. У процесі аукціону стартова ціна послуги, яка становила 197 грн за тонну, зросла до 220 грн. За право надати послуги порту змагалися п’ять компаній. Згідно з умовами договору, порт має завершити перевантаження вказаного обсягу вантажів до 30 вересня 2026 року.

Цей продаж є експериментальним кроком для підприємства. Раніше, з 2020 року, порт реалізовував через електронні торги лише активи: металобрухт, мастила та судна. Тепер до переліку додалися безпосередньо стивідорні послуги.

Оцінка нових механізмів управління

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, перехід на роботу через "Прозорро.Продажі" є підтвердженням впровадження прозорих правил для державних портів. Він зазначив, що такі механізми створюють умови для рівного доступу бізнесу до послуг та підвищують довіру ринку.

"Саме такі інструменти формують довіру ринку та забезпечують ефективне використання державних активів", — наголосив міністр.

За словами Кулеби, успішне завершення перших торгів створює підґрунтя для подальшого використання аукціонних механізмів іншими державними стивідорами. Це дозволяє автоматизувати процес залучення клієнтів та забезпечує ринкове ціноутворення на послуги морських портів.

Нагадаємо, на початку місяця у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.