Безпека працівників критичної інфраструктури: Чорноморський порт отримав перші мобільні укриття

Державне підприємство АМПУ (Адміністрація морських портів України) розпочало реалізацію масштабної програми із безпеки працівників критичної інфраструктури. В рамках цієї ініціативи доставлено першу партію захисних споруд: три мобільні укриття вже встановлені в порту “Чорноморськ”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМПУ.

"Чорноморськ" став першим портом, де розгорнуто цю програму посилення захисту. До кінця року тут планують встановити ще сім таких споруд. Загалом програма передбачає встановлення 38 модульних укриттів.

Ці мобільні рішення є важливим доповненням до існуючої системи безпеки. Вони забезпечують портовикам швидкий доступ до захисту навіть у найвіддаленіших точках терміналів, що є критично важливим в умовах мінімального часу на реагування при ракетних загрозах.

Кожне укриття спроєктоване з урахуванням специфіки роботи та спрямоване на ефективний захист персоналу, від якого залежить стабільність експортних перевезень України.

Надалі мобільні укриття планується розмістити також у портах Великої Одеси та Дунайського регіону.

Нагадаємо, на початку місяця у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.