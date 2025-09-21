Конкурс на інвестора порту Чорноморськ проходитиме у форматі конкурентного діалогу

Друге засідання конкурсної комісії, яка визначатиме інвестора публічно-приватного партнерства для двох терміналів порту Чорноморськ, завершилося рішенням застосувати процедуру конкурентного діалогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Зовнішні консультанти представили членам комісії доповідь про можливі способи визначення інвестора та їх ефективність. Конкурентний діалог обрано як міжнародно визнаний механізм для складних проєктів, коли заздалегідь неможливо визначити оптимальну структуру угоди.

Процедура передбачає послідовні раунди переговорів із потенційними інвесторами, що дозволяє державі:

отримати більше пропозицій;

забезпечити рівні умови для учасників;

врахувати різні бізнес-моделі.

Обрання формату конкурсу фактично запускає наступний етап роботи з визначення інвестора порту Чорноморськ.

Додамо, у порту Чорноморська розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.