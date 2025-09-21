Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,78

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Конкурс на інвестора порту Чорноморськ проходитиме у форматі конкурентного діалогу

Чорноморськ
Мінінфраструктури пояснило, як обиратиме інвестора для порту Чорноморськ / Міністерство розвитку громад та територій України

Друге засідання конкурсної комісії, яка визначатиме інвестора публічно-приватного партнерства для двох терміналів порту Чорноморськ, завершилося рішенням застосувати процедуру конкурентного діалогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Зовнішні консультанти представили членам комісії доповідь про можливі способи визначення інвестора та їх ефективність. Конкурентний діалог обрано як міжнародно визнаний механізм для складних проєктів, коли заздалегідь неможливо визначити оптимальну структуру угоди.

Процедура передбачає послідовні раунди переговорів із потенційними інвесторами, що дозволяє державі:

  • отримати більше пропозицій;
  • забезпечити рівні умови для учасників;
  • врахувати різні бізнес-моделі.

Обрання формату конкурсу фактично запускає наступний етап роботи з визначення інвестора порту Чорноморськ.

Додамо, у порту Чорноморська розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Автор:
Тетяна Гойденко