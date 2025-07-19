Порт "Чорноморськ" уперше з початку війни прийняв лінійне контейнерне судно

У морському торговельному порту “Чорноморськ” вперше від початку повномасштабної війни пришвартувалося лінійне контейнерне судно. Цей захід відбувся 16 липня 2025 року та став важливою віхою у відновленні регулярного контейнерного сполучення в умовах воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЦТС.

Як повідомило державне підприємство "МТП Чорноморськ", під час заходу судна був встановлений новий рекорд з обробки — 470 завантажених контейнерів за одне суднозаходження. За останні 12 місяців порт обробив понад 18 тисяч TEU та залишається єдиним державним портом України, який сьогодні забезпечує перевалку контейнерних вантажів.

"У воєнних умовах забезпечення лінійного контейнерного сполучення це внесок не лише в економіку, а і у стійкість держави. Це підтримка українського бізнесу, аграріїв, виробників, експортерів", — наголосили у керівництві підприємства.

МТП Чорноморськ активно розширює співпрацю з новими клієнтами, підписує контракти й готується до збільшення обсягів перевалки. Також ведеться робота над покращенням якості сервісу.

Окрему увагу порт приділяє концесійним проєктам, зокрема щодо розвитку контейнерного терміналу. Відповідну ініціативу презентували цьогоріч у Варшаві. Обрання концесіонера відбудеться через відкритий аукціон, а прозорість процесу забезпечують міжнародні партнери — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.

Delo.ua раніше повідомляло, що АМКУ звинуватило торговельний порт "Чорноморськ" у зловживанні монопольним становищем на ринку стивідорних послуг. За це порушення на підприємство було накладено штраф у розмірі 2 мільйони гривень.