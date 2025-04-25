Прозорість та інвестиційна привабливість: Україна представила у Варшаві концесію порту "Чорноморськ"

На інвестиційній конференції у Варшаві Україна представила концесійний проєкт порту “Чорноморськ”, розкривши потенціал термінала, умови конкурсу та механізми забезпечення прозорості й інвестиційної привабливості.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що 24 квітня у Варшаві делегація Мінрозвитку представила інвестиційній конференції ключові деталі концесійного проєкту в порту "Чорноморськ", включаючи потенціал термінала, умови конкурсу та заходи для забезпечення прозорості й інвестиційної привабливості з боку уряду та партнерів.

Йдеться про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний, з потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажу щорічно.

У конференції взяли участь інвестори, портові оператори, міжнародні фінансові організації та урядовці.

“Мережа морських портів України відіграє вирішальну роль у національній економіці, слугуючи воротами країни до світової торгівлі - навіть під час війни. Незважаючи на триваючі військові загрози, сектор морських портів продемонстрував виняткову стійкість, зберігаючи значні обсяги вантажів і залучаючи нові інвестиції. Концесія контейнерного термінала в порту Чорноморськ - це не просто інфраструктурний проєкт", - наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба.

Він додав, що це можливість для інвесторів стати частиною нової логістичної системи Чорного моря. Цей проєкт доповнює новостворений Український коридор, що дає змогу диверсифікувати вантажні маршрути, підвищити надійність торгівлі та покращити митну ефективність.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП «Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.

Delo.ua раніше повідомляло, що АМКУ звинуватило торговельний порт "Чорноморськ" у зловживанні монопольним становищем на ринку стивідорних послуг. За це порушення на підприємство було накладено штраф у розмірі 2 мільйони гривень.