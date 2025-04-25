Прозрачность и инвестиционная привлекательность: Украина представила в Варшаве концессию порта "Черноморск"

На инвестиционной конференции в Варшаве Украина представила концессионный проект порта Черноморск, раскрыв потенциал терминала, условия конкурса и механизмы обеспечения прозрачности и инвестиционной привлекательности.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Отмечается, что 24 апреля в Варшаве делегация Минразвития представила инвестиционной конференции ключевые детали концессионного проекта в порту Черноморск, включая потенциал терминала, условия конкурса и мероприятия по обеспечению прозрачности и инвестиционной привлекательности со стороны правительства и партнеров.

Речь идет о долгосрочной концессии на 40 лет, охватывающей два терминала: контейнерный и универсальный, с потенциалом до 760 тыс. TEU и более 5 млн. тонн груза ежегодно.

В конференции приняли участие инвесторы, портовые операторы, международные финансовые организации и члены правительства.

"Сеть морских портов Украины играет решающую роль в национальной экономике, служа воротами страны к мировой торговле — даже во время войны. Несмотря на продолжающиеся военные угрозы, сектор морских портов продемонстрировал исключительную устойчивость, сохраняя значительные объемы грузов и привлекая новые инвестиции. Концессия контейнерного терминала подчеркнул заместитель Министра развития общин и территорий Андрей Кашуба.

Он добавил, что это возможность для инвесторов стать частью новой логистической системы Черного моря. Этот проект дополняет новый Украинский коридор, позволяющий диверсифицировать грузовые маршруты, повысить надежность торговли и улучшить таможенную эффективность.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года — ГП "Ильичевский морской торговый порт") — один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области, основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Delo.ua ранее сообщало, что АМКУ обвинило торговый порт "Черноморск" в злоупотреблении монопольным положением на рынке стивидорных услуг.