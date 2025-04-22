ЕБА призывает "Укрзализныцю" пересмотреть тарифы на перевозку в порты Черноморска и Одессы

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) просит "Укрзалізницю" пересмотреть изменение тарифных расстояний для грузов, следующих в порты "Черноморск" и "Одесса", и рекомендует использовать кратчайшие маршруты для расчета стоимости железнодорожных перевозок.

Об этом идет речь на сайте ассоциации.

В ЕБА напоминают, что решение об изменении тарифных расстояний в направлении терминалов порта "Черноморск", принятое еще в январе 2025 года, уже привело к значительному росту стоимости перевозок – по информации членов Комитета по логистике Ассоциации, подорожание составило 2-4,5 долларов США за тонну. Ассоциация уже раньше выражала свой протест против этого решения, требуя его отмены.

Ситуация осложнилась в апреле, когда аналогичные изменения затронули и тарифное расстояние до станции "Одесса Порт". В ЕБА подчеркивают, что установленные тарифные расстояния для обоих ключевых портовых направлений не соответствуют фактическому кратчайшему расстоянию перевозки, что автоматически увеличивает расход грузоотправителей.

По мнению бизнес-ассоциации, использование более длинных маршрутов приводит к необоснованному росту стоимости перевозок, создает серьезное давление на экспортеров и снижает конкурентоспособность украинской продукции на международных рынках.

"Такая практика тарификации "Укрзализныци" может иметь негативные последствия не только для украинского бизнеса, а в долгосрочной перспективе – и для самого общества. Удорожание перевозок заставит клиентов переориентироваться на альтернативные виды транспорта, что потенциально приведет к уменьшению объемов перевозок и соответственно доходов", — отметили в ЕБА.

Там добавили, что использование кратчайших маршрутов выгодно и самому оператору инфраструктуры. Оптимизация маршрутов будет способствовать равномерному распределению погрузки на сеть, снизит риски перегрузки отдельных участков и повысит общую эффективность и предсказуемость работы системы.

Ассоциация настоятельно призывает "Укрзализныцю" пересмотреть подходы к определению тарифного расстояния и расчету платы за перевозку грузов, руководствуясь принципом кратчайшего маршрута.

Увеличение тарифов УЗ

В опубликованном 11 декабря 2024 года интервью глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.

Перед этим новые тарифы, утвержденные 5 декабря правлением УЗ, согласовал наблюдательный совет компании. В УЗ указывалось, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022-го, а предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

Ранее ЕБА обратилась к правительству Украины с предложением возобновить работу Николаевского морского порта и принять дополнительные меры для обеспечения безопасности морской инфраструктуры и стабильного судоходства в Черном море.