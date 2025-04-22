ЄБА закликає "Укрзалізницю" переглянути тарифи на перевезення до портів Чорноморська та Одеси

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) просить “Укрзалізницю” переглянути зміну тарифних відстаней для вантажів, що прямують до портів "Чорноморськ" та "Одеса", та рекомендує використовувати найкоротші маршрути для розрахунку вартості залізничних перевезень.

Про це йдеться на сайті асоціації.

В ЄБА нагадують, що рішення про зміну тарифних відстаней у напрямку терміналів порту "Чорноморськ", ухвалене ще в січні 2025 року, вже призвело до значного зростання вартості перевезень – за інформацією членів Комітету з логістики Асоціації, здорожчання сягнуло 2-4,5 доларів США за тонну. Асоціація вже раніше висловлювала свій протест проти цього рішення, вимагаючи його скасування.

Ситуація ускладнилася у квітні, коли аналогічні зміни торкнулися і тарифної відстані до станції "Одеса Порт". В ЄБА підкреслюють, що встановлені тарифні відстані для обох ключових портових напрямків не відповідають фактичній найкоротшій відстані перевезення, що автоматично збільшує витрати вантажовідправників.

На думку бізнес-асоціації, використання довших маршрутів призводить до необґрунтованого зростання вартості перевезень, створює серйозний тиск на експортерів та знижує конкурентоспроможність української продукції на міжнародних ринках.

"Така практика тарифікації "Укрзалізниці" може мати негативні наслідки не лише для українського бізнесу, а у довгостроковій перспективі – і для самого товариства. Подорожчання перевезень змусить клієнтів переорієнтовуватися на альтернативні види транспорту, що потенційно призведе до зменшення обсягів перевезень і, відповідно, доходів", - зазначили в ЄБА.

Там додали, що використання найкоротших маршрутів вигідне і самому оператору інфраструктури. Оптимізація маршрутів сприятиме рівномірному розподілу навантаження на мережу, знизить ризики перевантаження окремих ділянок і підвищить загальну ефективність та передбачуваність роботи системи.

Асоціація наполегливо закликає "Укрзалізницю" переглянути підходи до визначення тарифної відстані та розрахунку плати за перевезення вантажів, керуючись принципом найкоротшого маршруту. Бізнес-спільнота вимагає скасувати запроваджені зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямку морських торговельних портів "Чорноморськ" та "Одеса Порт" та забезпечити рівні умови руху для всіх українських портів.

Збільшення тарифів УЗ

В опублікованому 11 грудня 2024 року інтерв'ю голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення". Збільшені тарифи запрацювали з 1 лютого 2025 року.

Перед цим нові тарифи, затверджені 5 грудня правлінням УЗ, погодила наглядова рада компанії. В УЗ вказували, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки — з літа 2022-го, а попередня індексація не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).

Раніше ЄБА звернулася до уряду України з пропозицією відновити роботу Миколаївського морського порту та вжити додаткових заходів для гарантування безпеки морської інфраструктури та стабільного судноплавства в Чорному морі.