В УЗ розповіли, як вплине на аграріїв підвищення тарифів на вантажні перевезення

Індексація тарифів на вантажні перевезення залізницею, яку пропонує "Укрзалізниця", не матиме критичного впливу на аграрний сектор.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов, пише "Укрінформ".

За його словами, вартість залізничної логістики в січні 2024 року становила 21 долар за тонну, тоді як у січні 2025 року вона знизилася до 13-14 доларів за середньої відстані перевезень зерна в 650 км.

Це стало можливим завдяки здешевленню використання вагонів-зерновозів: їхня вартість зменшилася з 1600-1700 гривень на добу до 203-205 гривень через профіцит вагонів.

Зазначається, що "Укрзалізниця" планує індексувати тарифи на 37%, що призведе до зростання вартості перевезень лише на 4 долари за тонну. Навіть після підвищення загальна вартість логістики залишиться на рівні 18 доларів за тонну, що все ще менше за 21 долар, який був рік тому.

Ткачов наголосив, що підвищення тарифів не створить значного тиску на агровиробників. За його словами, ще до війни вартість експортної логістики перевищувала 25 доларів за тонну.

Наразі рішення щодо індексації тарифів ще узгоджується з урядовими відомствами, зокрема Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством економіки. Нові тарифи не будуть запроваджені з 1 лютого 2025 року, а робота над їхнім узгодженням триває.

Збільшення тарифів УЗ: що відомо

Нагадаємо, що в опублікованому 11 грудня інтерв'ю голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення", передбачено, що збільшені тарифи запрацюють уже з 1 лютого 2025 року.

Перед цим нові тарифи, затверджені 5 грудня правлінням УЗ, погодила наглядова рада компанії. В УЗ вказували, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки — з літа 2022-го, а попередня індексація не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).

Проте, пізніше УЗ заявила, що індексовані тарифи на залізничні вантажні перевезення не будуть запроваджені з 1 лютого, бо ініціатива, що викликала спротив бізнесу, досі не погоджена владою.