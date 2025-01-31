В УЗ рассказали, как повлияет на аграриев повышение тарифов на грузовые перевозки

Индексация тарифов на грузовые перевозки по железной дороге, которую предлагает "Укрзализныця", не будет иметь критического влияния на аграрный сектор.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев, пишет "Укринформ".

По его словам, стоимость железнодорожной логистики в январе 2024 года составляла 21 доллар за тонну, в то время как в январе 2025 года она снизилась до 13-14 долларов при среднем расстоянии перевозок зерна в 650 км .

Это стало возможным благодаря удешевлению использования вагонов-зерновозов: их стоимость уменьшилась с 1600-1700 гривен в сутки до 203-205 гривен из-за профицита вагонов.

Отмечается, что "Укрзализныця" планирует индексировать тарифы на 37%, что приведет к росту стоимости перевозок всего на 4 доллара за тонну. Даже после повышения общая стоимость логистики останется на уровне 18 долларов за тонну, что все еще меньше 21 доллара, который был год назад.

Ткачев подчеркнул, что повышение тарифов не окажет значительного давления на агропроизводителей. По его словам, еще до войны стоимость экспортной логистики превышала 25 долларов за тонну.

Пока решение об индексации тарифов еще согласовывается с правительственными ведомствами, в частности Министерством развития общин и территорий и Министерством экономики. Новые тарифы не будут введены с 1 февраля 2025 г., а работа над их согласованием продолжается.

Увеличение тарифов УЗ: что известно

Напомним, что в опубликованном 11 декабря интервью глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку", предусмотрено, что увеличены тарифы заработают уже с 1 февраля 2025 года.

Перед этим новые тарифы, утвержденные 5 декабря правлением УЗ, согласовал наблюдательный совет компании. В УЗ указывалось, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022-го, а предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

Однако позже УЗ заявила, что индексированные тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не будут введены с 1 февраля, поскольку инициатива, вызвавшая сопротивление бизнесу, до сих пор не согласована властями.