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В 2024 году "Укрзализныця" ускорила обновление грузовых вагонов на 18,7%

В 2024 году "Укрзализныця" ускорила обновление грузовых вагонов на 18,7%
Больше всего внимания уделили обновлению полувагонов.

В 2024 году на производственных мощностях и предприятиях "Укрзализныци" было отремонтировано 24,23 тыс. грузовых вагонов, что на 3,8 тыс. больше (+18,7%) по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о ремонтах

В 2024 году ремонтные подразделения "Укрзализныци" провели деповский и капитальный ремонт почти всех типов грузовых вагонов, эксплуатируемых на железнодорожном транспорте.

Наибольшее внимание уделили обновлению полувагонов, универсальных платформ и хоппер-цементовозов, которые являются важными составляющими грузоперевозок.

Следует отметить, что почти половина отремонтированных вагонов, а именно 48%, принадлежит частным владельцам, что свидетельствует об активном участии частного сектора в модернизации грузового транспорта.

Фото 2 — В 2024 году "Укрзализныця" ускорила обновление грузовых вагонов на 18,7%

Напомним, "Укрзализныця" готовит к внедрению новую услугу, которая станет важным шагом к модернизации грузовых перевозок.

Теперь грузоотправители будут иметь возможность отслеживать свои вагоны в режиме реального времени благодаря электронному кабинету клиента. Это позволит улучшить контроль за процессом перевозки и сделает взаимодействие с железной дорогой еще более удобной и прозрачной.

Автор:
Ольга Опенько