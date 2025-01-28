У 2024 році "Укрзалізниця" прискорила оновлення вантажних вагонів на 18,7%

У 2024 році на виробничих потужностях та підприємствах “Укрзалізниці” було відремонтовано 24,23 тис. вантажних вагонів, що на 3,8 тис. більше (+18,7%) порівняно з попереднім роком.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про ремонти

У 2024 році ремонтні підрозділи "Укрзалізниці "здійснили деповський та капітальний ремонт майже всіх типів вантажних вагонів, що експлуатуються на залізничному транспорті.

Найбільше уваги приділили оновленню піввагонів, універсальних платформ та хопер-цементовозів, що є важливими складовими вантажоперевезень.

Слід також зазначити, що майже половина відремонтованих вагонів, а саме 48%, належить приватним власникам, що свідчить про активну участь приватного сектору в модернізації вантажного транспорту.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує до впровадження нову послугу, яка стане важливим кроком до модернізації вантажних перевезень.

Відтепер вантажовідправники матимуть можливість відстежувати свої вагони в режимі реального часу завдяки електронному кабінету клієнта. Це дозволить покращити контроль за процесом перевезення та зробить взаємодію з залізницею ще більш зручною та прозорою.