Укрзализныця планирует ввести услугу отслеживания вагонов для грузоотправителей

АО " Укрзализныця " готовит к запуску новую услугу для грузоотправителей — возможность отслеживать вагоны в режиме онлайн через электронный кабинет клиента.

Об этом стало известно во время заседания Экспортного офиса при УЗ, которое состоялось 16 января, сообщает Rail.insider.

По словам Тимофея Мураховского, директора по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця", компания завершает согласование деталей относительно масштабов и технических аспектов предоставления этой услуги. Ожидается, что сервис станет доступен в конце января или начале февраля 2025 года.

"Мы считаем, что в январе, может быть, в начале февраля будем готовы предоставить такой сервис", — отметил Мураховский.

Отметим, что новая услуга является частью более масштабной инициативы по развитию единого цифрового окна предоставления услуг, которое функционирует под названием "Э. Портал УЗ-Карго". обеспечение удобного доступа к информации.

Что это даст грузоотправителям

Инструмент для отслеживания вагонов позволит грузоотправителям оперативно получать информацию о местонахождении их вагонов в режиме реального времени.

Это поможет улучшить планирование логистических операций, сократить задержки и повысить эффективность транспортного процесса.

За январь-сентябрь 2024 года "Укрзализныця" перевезла 131,88 млн т грузов, что составляет на 24,88 млн тонн или 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.