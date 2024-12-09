В УЗ согласовали предложение индексации грузовых железнодорожных тарифов

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Эти предложения были 5 декабря 2024 года утверждены правлением компании.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что эти предложения будут направлены для рассмотрения Тарифного совета при Министерстве развития общин и территорий Украины.

Тарифы на перевозку должны пересматриваться ежегодно

В УЗ напомнили, что согласно постановлению КМУ от 16.12.2009 № 1392 "Об обеспечении прозрачности государственной тарифной политики по перевозке грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины" тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины должны индексироваться ежегодно.

"К сожалению, эта норма не выполнялась регулярно и динамика индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки существенно отстала от изменений цен на основные ресурсы, потребляемые железной дорогой", — отмечают в компании.

В частности, с момента последнего пересмотра тарифов на грузовые перевозки, цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель — на 110%, запчасти для тепловозов — на 217%, запчасти для электровозов — на 22%, подшипники — на 37%, колеса цельнокатаные — на 20% и т.д.

В "Укрзализныце" отмечают, что это лишило компанию возможностей в достаточной степени выполнять ремонты инфраструктуры и подвижного состава, индексировать заработные платы железнодорожникам, из которых более 10 тысяч защищают Украину в рядах ВСУ, и выполнять социальные обязательства перед ними.

"Так, тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022-го, да и предварительная индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень", — отмечают в компании.

Там отмечается, что за это время индекс цен производителей промышленной продукции уже составил 176,4%. При этом железнодорожники предложили ограничить индексацию тарифов существенно более умеренной цифрой: только 37% или около 13% в годовом исчислении, учитывая, что с последней индексации прошло 2,5 года.

По словам главы НС "Укрзализныци" Гепарда Хафера, индексация тарифов на грузовые перевозки жизненно необходима, чтобы украинская железная дорога могла стало функционировать и соблюдать стандарты безопасности.

"Уровень индексации тарифов был рассчитан минимально достаточным для того, чтобы финансировались операционные расходы, проводились критически необходимые ремонты инфраструктуры", — отметил он.

Предложения индексации будут открыто представлены клиентам

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский подчеркнул, что предложения индексации будут открыто представлены и обоснованы клиентам – и самым крупным, и меньшим грузоотправителям из всех секторов экономики. Также с ними будет зафиксировано, каких компенсаторов и операционных улучшений они ожидают от УЗ.

Перцовский также добавил, что железнодорожники продолжают надежно доставлять грузы, несмотря на ежедневные обстрелы, восстанавливают путевую и энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки, чтобы не подвести клиентов и всю украинскую экономику.

"При этом мы существенно задолжали самим железнодорожникам — уровень оплаты их труда существенно ниже среднего по промышленности, а ряд социальных выплат приостановлен. Индексация тарифов критически необходима, чтобы условия труда железнодорожников, по крайней мере, не ухудшались", — резюмировал председатель правления УЗ.

В "Укрзализныце" рассказали, какие грузы будут возить дороже

"Укрзализныця" планирует до конца года изменить модель тарифообразования на перевозку грузов, по которой компания работала с 1997 года, что позволит ей получить дополнительно 4 миллиарда гривен.

Среди предложений: единый тариф на пустые вагоны и раздел по классам перевозок в зависимости от технологии перевозки, а не от особенности продукта или бизнеса, заказывающего вагоны УЗ.

"Укрзализныця" предоставила предложения в Мининфраструктуру по унификации тарифов на грузовые перевозки, чтобы упростить расчет и убрать большую диспропорцию между стоимостью перевозки разных классов грузов. Она больше всего повлияет на стоимость перевозки стройматериалов, угля и руды, а также частично на агропродукцию. Как прогнозируют в УЗ, для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.

Отметим, в последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го — сразу на 70%. Однако, когда по решению Киевского окружного административного суда было признано незаконное повышение тарифов на перевозку угля и руды, которые были введены в 2021—2022 годах, в "Укрзализныце" выразили недовольство.