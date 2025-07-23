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НБУ признал неплатежеспособными два кредитных союза и отозвал их лицензии

кредитные союзы
НБУ признал неплатежеспособными два кредитных союза / НБУ

Национальный банк Украины 22 июля 2025 года принял решение о применении мер влияния в Харьковский областной кредитный союз "Слобожанск" и кредитный союз "Менчул".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Оба учреждения признаны неплатежеспособными, а их лицензии на осуществление деятельности отозваны.

Как сообщает регулятор, решение принято в соответствии с законодательством Украины о кредитных союзах, в том числе на основании норм Закона Украины "О кредитных союзах".

Основанием послужило снижение норматива достаточности капитала первого уровня и регулятивного капитала более чем на 50% от минимального уровня, определенного нормативно-правовыми актами НБУ.

В то же время, Национальный банк назначил временные администрации в оба кредитных союза и отстранил их органы управления. Эти решения вступают в силу с момента доведения до сведения соответствующих союзов и могут быть обжалованы в административном суде в течение шести месяцев.

Недавно НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект постановления, устанавливающего требования к управлению валютным риском для объединенных кредитных союзов, а также уточняет порядок расчета пруденциальных нормативов для всех кредитных союзов.

Автор:
Татьяна Гойденко