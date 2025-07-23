НБУ визнав неплатоспроможними дві кредитні спілки та відкликав їхні ліцензії

Національний банк України 22 липня 2025 року ухвалив рішення про застосування заходів впливу до Харківської обласної кредитної спілки "Слобожанська" та кредитної спілки "Менчул".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Обидві установи визнано неплатоспроможними, а їхні ліцензії на здійснення діяльності відкликано.

Як повідомляє регулятор, рішення ухвалено відповідно до законодавства України про кредитні спілки, зокрема на підставі норм Закону України "Про кредитні спілки".

Підставою стало зниження нормативу достатності капіталу першого рівня та регулятивного капіталу більш як на 50% від мінімального рівня, визначеного нормативно-правовими актами НБУ.

Водночас Національний банк призначив тимчасові адміністрації в обидві кредитні спілки та відсторонив їхні органи управління. Ці рішення набирають чинності з моменту доведення до відома відповідних спілок і можуть бути оскаржені в адміністративному суді протягом шести місяців.

Додамо, нещодавно НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови, що встановлює вимоги до управління валютним ризиком для об’єднаних кредитних спілок, а також уточнює порядок розрахунку пруденційних нормативів для всіх кредитних спілок.