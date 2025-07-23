В Украине стало больше долгов по алиментам: больше всего производств открыто на женщину из Киевской области

К середине июля 2025 года в Едином реестре должников (ЕРБ) зафиксировано более 187 тысяч производств по должникам по алиментам. За время полномасштабного вторжения должников увеличилось на 23 тысячи. 91% должников по алиментам – мужчины. Впрочем, больше всего производств открыто на женщину из Киевщины. Чаще не платят алименты на Днепропетровщине, Одесщине и Харьковщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 187 116 производств по неуплате алиментов насчитывается в Украине по состоянию на середину июля 2025 года. Это на 14% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. На 23 246 производств за неуплату алиментов вырос ЕРБ в целом за более чем 3 года великой войны.

Аналитики подчеркивают, что реестр постоянно меняется — одни долги закрываются, другие прилагаются, поэтому следует считать эти данные как чистый прирост количества производств, а не общее количество новых должников.

91% должников – мужчины

Подавляющее большинство производств - 91% - открыты против мужчин. Соответственно женщины фигурируют в 9% дел. Впрочем, рекордсменом по стране стала женщина из Киевщины, против нее открыто 8 производств.

Сейчас больше всего задолжали по алиментам украинцы в возрасте от 25 до 45 лет, по ним открыто 86% производств.

Больше должников на Днепропетровщине, Одесщине и Харьковщине

Больше всего производств по неуплате алиментов открыто в Днепропетровской области — 26 268. Далее следуют Одесская (13 516), Харьковская (13 011), Донецкая (11 680) и Киевская (11 050) области.

По данным "Опендатабот", в Харьковской области количество алиментных дел с начала полномасштабного возросло в 5,4 раза - с 2 400 до более 13 000, а на Черниговщине в 2,2 раза - с 2 198 производств до 4 747. Зато в Херсонской области 139 до 1727 производств. В целом рост зафиксирован в 19 регионах, сокращение – в шести.

Напомним, в первом полугодии 2025 года государственная исполнительная служба взыскала более 7,6 млрд грн алиментов - это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.