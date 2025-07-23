В Україні побільшало боргів зі сплати аліментів: найбільше проваджень відкрито на жінку з Київщини

На середину липня 2025 року у Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) зафіксовано понад 187 тисяч проваджень щодо боржників зі сплати аліментів. За час повномасштабного вторгнення боржників побільшало на 23 тисячі. 91% з них — чоловіки. Втім найбільше проваджень наразі відкрито на жінку з Київщини. Найчастіше не сплачують аліменти на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 187 116 проваджень через несплату аліментів налічується в Україні станом на середину липня 2025 року. Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. На 23 246 проваджень за несплату аліментів виріс ЄРБ загалом за понад 3 роки великої війни.

Аналітики наголошують, що реєстр постійно змінюється — одні борги закриваються, інші додаються, тож варто рахувати ці дані як чистий приріст кількості проваджень, а не загальну кількість нових боржників.

91% боржників - чоловіки

Переважна більшість проваджень — 91% — відкриті проти чоловіків. Відповідно, жінки фігурують у 9% справ. Втім рекордсменом по країні стала жінка з Київщини, проти неї відкрито 8 проваджень.

Наразі найбільше заборгували аліментів українці у віці від 25 до 45 років, щодо них відкрито 86% проваджень.

Найбільше боржників на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині

Найбільше проваджень через несплату аліментів відкрито в Дніпропетровській області — 26 268. Далі йдуть Одеська (13 516), Харківська (13 011), Донецька (11 680) та Київська (11 050) області.

За даними "Опендатабот", у Харківській області кількість аліментних справ від початку повномасштабної зросла в 5,4 раза — з 2 400 до понад 13 000, а на Чернігівщині у 2,2 раза — з 2 198 проваджень до 4 747. Натомість у Херсонській області кількість проваджень скоротилась у 6,4 раза: з 11 139 до 1 727 проваджень. Загалом зростання зафіксовано у 19 регіонах, скорочення — у шести.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року державна виконавча служба стягнула понад 7,6 млрд грн аліментів — це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.