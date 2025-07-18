Демографічна криза в Україні: на одного новонародженого припадає троє померлих

За даними Мін'юсту, за шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят та померли 249 002 осіб. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Невтішний тренд

Аналітики констатують, що народжуваність у війну стабілізувалась — адже 86 795 народжених цьогоріч, це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян.

Традиційно народжується найбільше хлопчиків — 51%.

Але, як наголошують в "Опендатабот", загалом тренд невтішний: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цьогоріч — лише 14 тисяч.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Він передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.

Де найвища народжуваність

За даними "Опендатабот", найбільше всього немовлят традиційно з’являються у Києві — 9 947 або 12% від загальної кількості новонароджених. Наслідує Львівщина із 8 282 (10%) малят. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина — 6 670 (8%).

У деяких регіонах країни, попри війну, спостерігається навіть невеличкий приріст народжуваності. Лідирує Київщина — +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%.

Загалом невеличкий приріст спостерігається у 7 регіонах країни.

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині — на 11% та на Чернігівщині на 10%.

Статистика смертності

Водночас 249 002 людини померло за перше півріччя в Україні. За рік ситуація майже не змінилась.

"Наразі на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку. До порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 смертей", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики повідомляють, що кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині — 27 120 померлих, це стабільно найбільший показник в Україні. Серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина — 17 694 померлих.

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3 -11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

Загалом за три воєнних роки в Україні кількість народжень склала лише 570,1 тисячі, а кількість смертей - 1,53 мільйона, тобто населення лише природнім чином впало принаймні на 963 тисячі осіб.