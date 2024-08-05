Демографічна криза: смертність в Україні утричі перевищує народжуваність

За даними Мін'юста, за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Війна посилила зменшення населення країни

За даними аналітиків, у 1,5 рази скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021.

Зазначається, що найбільше новонароджених зареєстровано в Києві — 9 695 дитини, на Львівщині — 7 923 та Дніпропетровщині — 6 962.

Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702). На Луганщині за півроку взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

На одного новонародженого припадає троє померлих

Як підкреслюють в "Опендатабот", наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи.

"Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. 250 972 людини померли в Україні за перші півроку 2024. Це у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте, варто зазначити, що 2021 рік був піковим на смерті через пандемію COVID-19", - наголошують аналітики.

Зазначається, що найменше померлих — на прифронтових Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422).

Антирекорд встановили на Дніпропетровщині — 26 374, Харківщині — 17 999 та в Києві — 17 449.

Демографічна криза в Україні

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей, що є найнижчим показником за часів незалежності. Проте, у пояснювальній записці ця цифра трохи відрізняється і становить 184 985. При цьому, кількість жінок, які вперше стали мамами у 2023 році становила 13 368 проти 39 891 у 2022 році і 24 989 у 2021.

За даними "Опендатабот", показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% на рік.

Статистика за останні кілька років:

2017 рік – 364 тис. (-8%).

2018 рік – 335 тис. (-8%).

2019 рік – 308 тис. (-8%).

2020 рік - 299 тис. (-3%).

Як прогнозувала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

"Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше", - наголосила демограф.