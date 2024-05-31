В Україні за час війни знизилась кількість абортів

За даними Центра громадського здоров’я МОЗ, українки за два роки повномасштабного вторгнення зробили близько 90 тис. абортів. З 2011 року їх кількість поступово скоротилась у 3,6 рази. Найчастіше переривання вагітності проводять жінкам від 20 до 34 років.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 18% знизилася кількість абортів від початку великої війни

За даними аналітиків, кількість абортів щороку зменшується, в середньому, на 7%.

"Проте з 2020 по 2022 рік спостерігалося зниження на 15% щороку — ймовірно, це пов’язано з пандемією та початком великої війни", - зазначають в "Опендатабот".

Там зазначають, що у 2023 році кількість абортів за рік зменшилась всього на 4% — до 45 тисяч за рік.

"Загалом за останні 13 років абортів в Україні поменшало у 3,6 рази — зі 163 тис. до 45 тис. на рік. Нині на тисячу новонароджених припадає 250 абортів, тоді як у 2011 році таких операцій було 330 на тисячу", - підкреслюють в "Опендатабот".

Аналітики повідомляють, що дві третини від усіх абортів торік робили жінки від 20 до 34 років. 1% від загальної кількості складають переривання вагітності у дівчат до 17 років.

"Так, наприклад торік неповнолітні дівчата зробили 464 аборти, з них 29 переривань вагітності припадає на дітей до 14 років", - зазначають в "Опендатабот".

Аналітики звертають увагу, що до статистики включено як спонтанні переривання вагітності (викидні), так і медичні легальні аборти, які робляться у державних та приватних медичних закладах планово за медичними показами чи бажанням самої жінки.

Демографічна криза в Україні

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей, що є найнижчим показником за часів незалежності. Проте, у пояснювальній записці ця цифра трохи відрізняється і становить 184 985. При цьому, кількість жінок, які вперше стали мамами у 2023 році становила 13 368 проти 39 891 у 2022 році і 24 989 у 2021.

За даними "Опендатабот", показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% на рік.

Статистика за останні кілька років:

2017 рік – 364 тис. (-8%).

2018 рік – 335 тис. (-8%).

2019 рік – 308 тис. (-8%).

2020 рік - 299 тис. (-3%).

Як прогнозувала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

"Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8", - наголосила демограф.

Джерело фото: ua.depositphotos.com