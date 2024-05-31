В Украине за время войны снизилось количество абортов

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, украинки за два года полномасштабного вторжения совершили около 90 тыс. абортов. С 2011 года их количество постепенно сократилось в 3,6 раза. Чаще прерывание беременности проводят женщинам от 20 до 34 лет.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

На 18% снизилось количество абортов с начала войны

По данным аналитиков, количество абортов ежегодно уменьшается в среднем на 7%.

"Однако с 2020 по 2022 год наблюдалось снижение на 15% ежегодно – вероятно, это связано с пандемией и началом великой войны", - отмечают в "Опендатаботе".

Там отмечают, что в 2023 году количество абортов за год уменьшилось всего на 4% - до 45 тысяч в год.

"В общей сложности за последние 13 лет абортов в Украине стало меньше в 3,6 раза — со 163 тыс. до 45 тыс. в год. Сейчас на тысячу новорожденных приходится 250 абортов, тогда как в 2011 году таких операций было 330 на тысячу", - подчеркивают в "Опендатабот".

Аналитики сообщают, что две трети всех абортов в прошлом году делали женщины от 20 до 34 лет. 1% от общего количества составляют прерывание беременности у девочек до 17 лет.

"Так, например, в прошлом году несовершеннолетние девушки совершили 464 аборта, из них 29 прерываний беременности приходится на детей до 14 лет", - отмечают в "Опендатабот".

Аналитики обращают внимание, что в статистику включены как спонтанные прерывания беременности (выкидыши), так и медицинские легальные аборты, которые делаются в государственных и частных медицинских учреждениях планово по медицинским показаниям или желанию самой женщины.

Демографический кризис в Украине

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родилось 187,387 тысяч детей, что является самым низким показателем во времена независимости. Однако в пояснительной записке эта цифра несколько отличается и составляет 184 985. При этом количество женщин, впервые ставших мамами в 2023 году, составляло 13 368 против 39 891 в 2022 году и 24 989 в 2021 году.

По данным " Опендатабота ", показатели рождаемости в стране падают еще с 2013 года - примерно на 7% в год.

Статистика за последние несколько лет:

2017 год – 364 тыс. (-8%).

2018 год – 335 тыс. (-8%).

2019 год – 308 тыс. (-8%).

2020 год – 299 тыс. (-3%).

Как прогнозировала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

«Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.

Источник фото: ua.depositphotos.com