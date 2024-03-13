В Раде предлагают увеличить пособие при рождении ребенка в девять раз

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, предлагающий существенное увеличение размера государственной помощи при рождении ребенка – с текущих 41 тысяч гривен до 384 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Нововведение предполагает расчет пособия на основе прожиточного минимума для детей до шести лет и базируется на количестве детей в семье.

Согласно пояснительной записке, на первого ребенка будет предоставляться помощь эквивалентная 150 прожиточным минимумам (384,5 тысяч гривен); на вторую – 100 прожиточных минимумов (256,3 тысячи гривен); а на третью и каждую следующую – 50 прожиточных минимумов (128,2 тысяч гривен).

Выплата будет разбита на одноразовую часть в размере двадцатикратного прожиточного минимума ( 51,3 тысячи гривен) при рождении ребенка, а остальные – распределены на равные части в течение следующих 36 месяцев (т.е. от 2138 до 9 250 грн, в зависимости от количества детей в семье).

Помимо денежной помощи, законопроект также предусматривает предоставление единовременной натуральной помощи "упаковку малыша" в течение 30 дней после рождения ребенка.

Добавим, что с начала 2024 года прожиточный минимум составляет :

3 023 грн – для трудоспособных лиц;

2 563 грн – для детей до шести лет;

3 196 грн – для детей от шести до восемнадцати лет;

2 361 грн – для лиц, потерявших трудоспособность.

Сколько младенцев родилось в 2023 году

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родилось 187,387 млн детей, что является самым низким показателем во времена независимости. Тем не менее, в пояснительной записке эта цифра несколько отличается и составляет 184 985. При этом количество женщин, впервые ставших мамами в 2023 году, составляло 13 368 против 39 891 в 2022 году и 24 989 в 2021 году.

По данным " Опендатабота ", показатели рождаемости в стране падают еще с 2013 года - примерно на 7% в год.

Статистика за последние несколько лет:

2017 год – 364 тыс. (-8%).

2018 год – 335 тыс. (-8%).

2019 год – 308 тыс. (-8%).

2020 год – 299 тыс. (-3%).

В 2023 году больше всего новорожденных было у:

городе Киеве - 19 979

Львовской области – 16 638

Днепропетровской области -14 433

Одесской области - 13 736

Киевской области 10 820

Ровенской области - 9542

Закарпатье - 9450

"В последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. В целом за последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Причиной сокращения рождаемости является много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины вследствие вооруженной агрессии страны-террориста России", - говорится в пояснительной записке.

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