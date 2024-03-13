У Раді пропонують збільшити допомогу при народженні дитини в дев'ять разів

У Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, який пропонує істотне збільшення розміру державної допомоги при народженні дитини – з поточних 41 тисячі гривень до 384 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Нововведення передбачає розрахунок допомоги на основі прожиткового мінімуму для дітей до шести років та базується на кількості дітей у родині.

Згідно з пояснювальною запискою, на першу дитину надаватиметься допомога еквівалентна 150 прожитковим мінімумам (384,5 тисячі гривень); на другу – 100 прожитковим мінімумам (256,3 тисячі гривень); а на третю і кожну наступну – 50 прожитковим мінімумам (128,2 тисячі гривень).

Виплата буде розбита на одноразову частину у розмірі двадцятикратного прожиткового мінімуму (51,3 тисячі гривень) при народженні дитини, а решта – розподілена на рівні частини протягом наступних 36 місяців (тобто від 2138 до 9 250 грн, залежно від кількості дітей у родині).

Крім грошової допомоги, законопроєкт також передбачає надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" протягом 30 днів після народження дитини.

Додамо, що з початку 2024 року прожитковий мінімум складає:

3 023 грн – для працездатних осіб;

2 563 грн – для дітей віком до шести років;

3 196 грн – для дітей від шести до вісімнадцяти років;

2 361 грн – для осіб, які втратили працездатність.

Скільки немовлят народилося у 2023 році

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилося 187 387 тисяч дітей, що є найнижчим показником за часів незалежності. Проте, у пояснювальній записці ця цифра трохи відрізняється і становить 184 985. При цьому, кількість жінок, які вперше стали мамами у 2023 році становила 13 368 проти 39 891 у 2022 році і 24 989 у 2021.

За даними "Опендатабот", показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% на рік.

Статистика за останні кілька років:

2017 рік – 364 тис. (-8%).

2018 рік – 335 тис. (-8%).

2019 рік – 308 тис. (-8%).

2020 рік - 299 тис. (-3%).

У 2023 році найбільше новонароджених було у:

місті Києві - 19 979

Львівській області - 16 638

Дніпропетровській області -14 433

Одеській області - 13 736

Київській області 10 820

Рівненській області - 9542

Закарпатті - 9450

"Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста Росії", - йдеться в пояснювальній записці.

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