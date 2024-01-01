Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році і прожитковий мінімум: яке підвищення предбачено

Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2024 році і прожитковий мінімум, а також яке підвищення доходу населення планується у 2025-2026 роках, розповідає Delo.ua.

Згідно з закону “Про державний бюджет України на 2024 рік”, який набуває чинності 1 січня поточного року, передбачено підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Так, розмір мінімальної зарплати у 2024 році буде складати:

з 1 січня - 7 100 грн / міс.

з 1 квітня - 8 000 грн / міс.

Крім того, буде підвищено розмір прожиткового мінімуму для українців:

з 1 січня - 2 920 грн / міс.

Водночас прожитковий мінімум за віком становить:

діти віком до 6 років - 2 563 грн / міс;

﻿﻿діти віком від 6 до 18 років - 3 196 грн / міс;

﻿﻿працездатні особи - 3 028 грн / міс;

﻿﻿особи, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 2 361 грн / міс.

Зростання зарплат

Кабінет міністрів в проекті бюджету до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців через зниження очікувань щодо інфляції. За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна зарплата працівників становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

У 2023 році номінальна зарплата становила 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%. Раніше очікувалося зростання на 5,2%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%. Раніше очікувалося зростання на 6%.

Зазначимо, що згідно з результатами дослідження Work.ua, 46% работодавців поки не планують переглядати розмір зарплати працівників у 2024 році. Водночас 30% опитаних закладають у бюджет підвищення оплати праці співробітників до 10%. Скорочення зарплат прогнозують лише 1% опитаних роботодавців.

Мінімальна зарплата у 2025 та 2026 роках

При цьому стало відомо, якою буде мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у 2025-2026 роках.

Прогнозований розмір мінімальної зарплати у 2025 році:

з 1 січня 2025 року - 8 370 грн / міс;

з 1 січня 2026 року - 8 956 грн / міс.

Прожитковий мінімум у 2025-2026 роках

Прогнозований розмір прожиткового мінімуму у 2025 році буде становити:

на одну людину - 3 183 грн / міс;

на дитину до 6 років - 2 794 грн / міс;

на дитину від 6 до 18 років - 3 484 грн / міс;

на одну працездатну особу - 3 301 грн / міс;

на одну особу, яка втратила працездатність - 2 573 грн / міс.

У 2026 році прогнозований розмір прожиткового мінімуму буде складати:

на одну людину - 3 431 грн / міс;

на дитину до 6 років - 3 012 грн / міс;

на дитину від 6 до 18 років - 3 756 грн / міс;

на одну працездатну особу - 3 558 грн / міс;

на одну особу, яка втратила працездатність - 2 774 грн / міс.

Слід зазначити, що розмір мінімальної зарплати у 2025-2026 роках ще не затверджений, а є прогнозований урядом.