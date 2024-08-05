Демографический кризис: смертность в Украине втрое превышает рождаемость

По данным Минюста, за первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, зафиксировано 250 972 смертей. Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и Киеве.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Война усилила уменьшение населения страны

По данным аналитиков, в 1,5 раза сократилась рождаемость в этом году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 детей против 132 595 в 2021 году.

Отмечается, что больше всего новорожденных зарегистрировано в Киеве — 9695 ребенка, на Львовщине — 7923 и Днепропетровщине — 6962.

Стабильно мало детей рождается в прифронтовых регионах: Херсонщине (221 ребенок) и Донбассе (702). В Луганской области за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного младенца.

На одного новорожденного приходится трое умерших

Как подчеркивают в "Опендатабот", на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса.

"Для сравнения, в доковидных в 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших. 250 972 человека умерли в Украине за первые полгода 2024 года. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда зафиксировали 349 человек. Однако стоит отметить, что 2021 год был пиковым на смерти из-за пандемии COVID-19", - обращают внимание аналитики.

Отмечается, что меньше умерших — на прифронтовых Херсонщине (2334) и Донбассе (5753) и в Черновицкой области (5422).

Антирекорд установили на Днепропетровщине – 26 374, Харьковщине – 17 999 и в Киеве – 17 449.

Демографический кризис в Украине

По данным Министерства юстиции, в прошлом году в Украине родилось 187,387 млн детей, что является самым низким показателем во времена независимости. Однако в пояснительной записке эта цифра несколько отличается и составляет 184 985. При этом количество женщин, впервые ставших мамами в 2023 году, составляло 13 368 против 39 891 в 2022 году и 24 989 в 2021 году.

По данным " Опендатабота ", показатели рождаемости в стране падают еще с 2013 года — примерно на 7% в год.

Статистика за последние несколько лет:

2017 год – 364 тыс. (-8%).

2018 год – 335 тыс. (-8%).

2019 год – 308 тыс. (-8%).

2020 год – 299 тыс. (-3%).

Как прогнозировала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

"Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году - еще меньше", - подчеркнула демограф.