В Украине на треть стало больше случаев домашнего насилия

По данным Офиса Генпрокурора, за первые 5 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано 1 521 уголовных производств по ст. УКУ 126-1 «Домашнее насилие». Число таких случаев стабильно растет, а процент дел, доходящих до суда, резко упал в этом году.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

300 дел о домашнем насилии в месяц

Отмечается, что с начала года уже было открыто 1521 производства о домашнем насилии — на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зарегистрировано 1121 производства. К сравнению, в 2021 году за это время было открыто 1343 таких дела.

"В настоящее время регистрируют, в среднем, 300 таких дел в месяц. К сравнению, в 2021 году открывали около 200 в месяц", - подчеркивают аналитики.

Все меньше дел о домашнем насилии доходят до суда

По данным "Опендатабота", существенно снизилось количество дел, доходящих до суда.

"Если в 2022 и 2023 годах их было около 83%, то в этом только 64% — это самый низкий показатель за последние 5 лет", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в этом году подозрение в совершении такого преступления вручили более 1 тыс. украинцев.

Напомним, 20 июня 2022 года Верховная Рада ратифицировала «Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями» (Стамбульская конвенция). Документ предлагает установить уголовную ответственность за насилие в отношении женщин и мужчин и обеспечить за него наказание.

В мае 2024 г. Верховная Рада приняла в целом Закон № 8329, предусматривающий запрет на закрытие дел о домашнем насилии, увеличение сроков ответственности, введение админответственности за сексуальные домогательства и т.д.