Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Верховная Рада в понедельник, 20 июня, ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили народные депутаты Андрей Осадчук и Ярослав Железняк.

Законопроект о ратификации поддержали 259 депутатов, против было только 8 голосов.

Отмечается, что Украина не рассматривает ни одно из положений Конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции, Семейного кодекса или других законов относительно институтов брака, семьи и усыновления.

Выполнение обязательств Конвенции на временно оккупированных территориях не гарантируется, а любые созданные там органы нелегитимны, их акты, решения и документы недействительны и не создают никаких правовых последствий.