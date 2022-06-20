Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 

Верховна Рада у понеділок, 20 червня, ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію).

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Про це повідомили народні депутати Андрій Осадчук та Ярослав Железняк.

Законопроєкт про ратифікацію підтримали 259 депутатів, проти було тільки 8 голосів.

Зазначається, що Україна не розглядає жодне з положень Конвенції як таке, що зобов'язує її до зміни Конституції, Сімейного кодексу чи інших законів щодо інститутів шлюбу, сім'ї та усиновлення.

Виконання зобов'язань Конвенції на тимчасово окупованих територіях не гарантується, а будь-які створені там органи є нелегітимними, їхні акти, рішення та документи є недійсними та не створюють жодних правових наслідків.

Стамбульська конвенція - це міжнародна угода Ради Європи, яку станом на січень 2020 року підписали уже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її (у 2011 році), однак понад 10 років не могла її ратифікувати.

Однією з особливостей цього документу – уперше в історії Конвенція чітко говорить про те, що насильство щодо жінок та домашнє насильство не може вважатися особистою справою, а держави повинні запобігати насильству, захищати потерпілих та застосовувати кримінальне правосуддя до тих, хто його чинить.

Цілями Стамбульської конвенції є:

захист жінок від усіх форм насильства та недопущення його, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства;

сприяння ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та заохочення дійсної рівності між жінками та чоловіками, зокрема шляхом надання жінкам самостійності;

розробка всеосяжних рамок, політики та заходів для захисту всіх жертв насильства щодо жінок і домашнього насильства та надання їм допомоги;

заохочення міжнародного співробітництва з метою ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства;

забезпечення підтримки та надання допомоги організаціям та правоохоронним органам в ефективному співробітництві для прийняття комплексного підходу до ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у суботу вніс у Верховну Раду законопроект про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція.

Вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалась деякими державами-членами ЄС як передумова для затвердження статусу кандидата на членство у Євросоюзі.