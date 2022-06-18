Зеленський пропонує Верховній Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

Президент України Володимир Зеленський у суботу вніс у Верховну Раду законопроект про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція.

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Інформацію про документ оприлюднено на сайті парламенту.

Конвенція пропонує встановити кримінальну відповідальність за насильство щодо жінок та визначити покарання. Наразі в Україні діє низка статей Кримінального кодексу, проте розписані вони не так широко та докладно. Крім того, документ передбачає механізми захисту як жінок, так і чоловіків, які зазнали домашнього насильства.

Ратифікація Стамбульської конвенції дозволить експертам Ради Європи контролювати, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання. У свою чергу Україна зможе вимагати посилення відповідальності для кривдників українських громадянок за кордоном, а також притягнення до відповідальності кривдників-українців, які ховаються за кордоном.

Зазначимо, що вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалась деякими державами-членами ЄС як передумова для затвердження статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнього насильства – міжнародна угода, вперше підписана у 2011 році.

Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію.

Документ підписали 46 країн та Євросоюз. Проте ще 11 із них, зокрема й Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміна "гендер".

Зазначимо, Єврокомісія 17 червня ухвалила рекомендацію Раді Європи надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.