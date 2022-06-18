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Зеленский предлагает Верховной Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Зеленский предлагает Верховной Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

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Информация о документе обнародована на сайте парламента. 

Конвенция предлагает установить уголовную ответственность за насилие в отношении женщин и определить наказание. Сейчас в Украине действует ряд статей Уголовного кодекса, однако расписаны они не столь широко и подробно. Кроме того, документ предусматривает механизмы защиты как женщин, так и мужчин, подвергшихся домашнему насилию.

Ратификация Стамбульской конвенции позволит экспертам Совета Европы контролировать, как Украина выполняет взятые на себя обязательства. В свою очередь Украина сможет потребовать усиления ответственности для обидчиков украинских гражданок за рубежом, а также привлечения к ответственности скрывающихся за рубежом обидчиков-украинцев. 

Отметим, что требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году.

Это первый подобный документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина "гендер".

Отметим, Еврокомиссия 17 июня приняла рекомендацию Раде Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Автор:
Светлана Манько