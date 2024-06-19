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В Україні на третину побільшало випадків домашнього насилля
За даними Офісу Генпрокурора, за перших 5 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано 1 521 кримінальних проваджень за ст. ККУ 126-1 «Домашнє насильство». Кількість таких випадків стабільно росте, а відсоток справ, які доходять до суду, різко впав цього року.
Про це повідомляє "Опендатабот".
300 справ про домашнє насильство на місяць
Зазначається, що від початку року вже було відкрито 1 521 провадження про домашнє насилля — на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді було зареєстровано 1 121 провадження. До порівняння, у 2021 році за цей час було відкрито 1343 такі справи.
"Нині реєструють, в середньому, 300 таких справ на місяць. До порівняння, у 2021 році відкривали близько 200 на місяць", - підкреслюють аналітики.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Все менше справ про домашнє насильство доходять до суду
За даними "Опендатабот", істотно знизилася кількість справ, які доходять до суду.
"Якщо у 2022 та 2023 роках їх було близько 83%, то цьогоріч лише 64% — це найнижчий показник за останні 5 років", - наголошують аналітики.
Вони додають, що цього року підозру у скоєнні такого злочину вручили понад 1 тис. українців.
Нагадаємо, 20 червня 2022 року Верховна Рада ратифікувала «Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція). Документ пропонує встановити кримінальну відповідальність за насильство щодо жінок та чоловіків і забезпечити за нього покарання.
У травні 2024 Верховна Рада ухвалила в цілому Закон № 8329, який передбачає заборону закриття справ про домашнє насильство, збільшення термінів відповідальності, запровадження адмінвідповідальності за сексуальні домагання тощо.