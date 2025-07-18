Демографический кризис в Украине: на одного новорожденного приходится трое умерших

По данным Минюста, за шесть месяцев 2025 года в Украине родилось 86 795 младенцев и умерло 249 002 человека. На одного малыша приходится 3 умерших. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Неутешительный тренд

Аналитики констатируют, что рождаемость в войну стабилизировалась — ведь 86 795 родившихся в этом году это почти столько же, как за соответствующий период в прошлом году. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87655 маленьких граждан.

Традиционно рождается больше всего мальчиков — 51%.

Но, как отмечают в "Опендатаботе", в общем тренд неутешителен: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016 году, в среднем, в месяц рождалось 32 тыс. младенцев, то в этом году только 14 тысяч.

Напомним, правительство утвердило проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Он предусматривает повышение единовременных выплат женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. до 50 тыс. грн. грн. Также существенно увеличиваем выплаты женщинам, родившим ребенка, но не имеющим профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривен, а после принятия закона составит 7 тысяч грн в месяц.

Где самая высокая рождаемость

По данным "Опендатабот", больше всего младенцев традиционно появляются в Киеве — 9 947 или 12% от общего количества новорожденных. Следует Львовщина из 8 282 (10%) малышей. Замыкает тройку лидеров Днепропетровщина – 6 670 (8%).

В некоторых регионах страны несмотря на войну наблюдается даже небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевщина – +6% за год, на Львовщине +5%, на Волыни +6%.

В общей сложности небольшой прирост наблюдается в 7 регионах страны.

В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), в Херсонской — на 11% и в Черниговской — на 10%.

Статистика смертности

В то же время 249 тысяч человек умерло за первое полугодие в Украине. Через год ситуация почти не изменилась.

"Пока на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом, население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно. К сравнению, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 смертей", - отмечают в "Опендатабот".

Аналитики сообщают, что каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине - 27 120 умерших, это стабильно самый большой показатель в Украине. Среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина – 17 694 умерших.

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысяч человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (только на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысяч человек.

Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 ( в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).

Всего за три военных года в Украине количество рождений составило лишь 570,1 тысяч, а количество смертей - 1,53 миллиона, то есть население лишь естественным образом упало по крайней мере на 963 тысяч человек.