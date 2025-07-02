Из-за демографического кризиса Украина должна искоренить эйджизм на рынке труда — Минсоцполитики

В результате войны, по оценкам Национального банка и Минэкономики, Украина потеряла примерно 40% трудоспособного населения. Сейчас около 1,7 млн украинцев, работавших до войны на Родине, находятся за границей. Это примерно свыше 10% довоенного экономически активного населения страны. Из-за демографического кризиса Украина должна искоренить эйджизм.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак во время выступления "Украинцы становятся старше. Как должны измениться HR-практики" в рамках HR Wisdom Summit 2025, среди организаторов которого является Delo.ua.

Демографический кризис

Марчак напомнила, что правительством утверждена демографическая стратегия до 2040 года.

В настоящее время Украина переживает глубокий демографический кризис, характеризующийся стремительным старением населения. Доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 12% в 1991 году до 18% в 2021 году, а в 2024 году она достигла 22%.

Марчак отметила, что в результате демографических процессов численность трудоспособного населения в Украине, если сравнить с довоенным 2021 годом, снизилась на 40%.

А из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной, демографы прогнозируют, что до 2041 года население Украины может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн человек.

"Демография очень меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата", — подчеркнула замминистра.

Дария Марчак

Она отметила, что тренд по старению населения продолжится. Но при этом, по словам Марчака, только 27% людей в возрасте старше 50 лет работают. Кроме того, для восстановления экономики Украине необходимо дополнительно 4-5 млн. человек.

Украина не может позволить эйджизм

Замминистра отметила, что из-за демографического кризиса Украина должна искоренить эйджизм (дискриминация по возрасту, пристрастное отношение к людям на основе их возраста), который присутствует в разных сферах жизни, включая рынок труда.

Марчак сообщила, что 69% мужчин и 67% женщин в возрасте 50 лет и старше сталкивались с эйджизмом, а работодатели часто предлагают вакансии молодым.

"Люди постарше меньше хотят искать работу, а это большая проблема, ведь их нужно приобщить к рынку труда. Поэтому нужно обеспечить равное отношение для всех соискателей работы", — заявила замминистра.

Она призвала строить политику инклюзивности на рынке труда уже сегодня.