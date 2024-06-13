Численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 40%: с чем это связано

В результате демографических процессов численность трудоспособного населения в Украине на 2024 год, если сравнить с довоенным 2021 годом, снизилась на 40%.

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Об этом сообщила ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина, передает "Укринформ".

По ее словам, информация по кадровым платформам показывает, что соотношение вакансии и резюме достигает критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходилось две кандидатуры, то сейчас это отношение практически друг к другу. По последним данным, на 62 тысячи вакансий было 67 тысяч резюме.

В то же время Пищулина отметила, что сегодня для восстановления экономики Украины необходимо более 4,5 млн. трудоспособного населения. Среди факторов, влияющих на перспективы развития сферы занятости, эксперт назвала демографические процессы и региональную спецификацию.

"Сокращение рабочей силы на 40% в 2024 году, если сравнивать с 2021 годом, произошло из-за демографических потерь. В настоящее время увеличивается количество лиц пенсионного возраста, что влияет на структуру экономики и наличный рынок труда. Также влияет региональная спецификация: из-за миграции населения произошла частичная деиндустриализация востока Украины, потерял потенциал аграрный сектор на юге", - сказала она.

Кроме того, произошла релокация предприятий в тыловые регионы Украины, однако на западе сложно создавать ВПК, потому что там не было до сегодняшнего дня крупных промышленных предприятий, и в смысле организации производства там отсутствует "промышленно-техническая культура".

Со своей стороны, доцент Академии труда и социальных отношений Николай Судаков подчеркнул, что украинская экономика проявляет адаптивность. В частности, сложилась ситуация, когда одни предприятия выживают благодаря другим - те, которые теряют способность быть конкурентоспособными и прекращают деятельность или сокращают работников, высвобождают кадры для продолжающих работать предприятий.

Ранее сообщалось, что в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин из-за дефицита рабочих рук в результате войны.

Согласно опросу, проведенному Минэкономики и Международной организацией по миграции, почти 60% работодателей сейчас имеют проблему с поиском кадров.

В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.

Фото: ua.depositphotos.com