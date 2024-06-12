Фриланс набирает популярность среди женщин, а количество мужчин уменьшается из-за мобилизации

В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. Сейчас она составляет 59%.

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Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt .

Отмечается, что ключевым фактором таких изменений полномасштабная война, мобилизация мужчин и изменения в экономике. Мобилизация создает дефицит рабочей силы на рынке труда, но на фрилансе ситуация гораздо лучше.

Как свидетельствуют данные украинской платформы Freelancehunt, среди работающих специалистов просадка против прошлого года составляет не более 8%.

С октября-ноябре 2023 года стала расти популярность фриланса среди женщин.

"По времени это совпало с активными обсуждениями законопроекта о мобилизации. Логично предположить, что это оказало определенное влияние на рост судьбы женщин среди новых фрилансеров", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что изменение тренда на рынке фриланса в Украине открывает новые возможности для женщин-фрилансеров, помогает освоить новые профессии, способствует гендерному равенству на рынке труда.

Какие профессии самые популярные

Сейчас среди новых фрилансеров-женщин популярны такие специализации:

● копирайтинг, написание статей, рерайтинг;

● дизайн интерфейсов;

● оформление страниц в соцсетях;

● переводы на английский;

● контент-менеджер;

● аудио и видеомонтаж;

● дизайн сайтов;

● SMM;

● логотипы, баннеры, дизайн визиток и полиграфия;

● дизайн мобильных приложений;

● разработка презентаций;

● Обработка фото, иллюстрации и рисунки.

«В контексте новых экономических вызовов, возникших перед Украиной, привлечение женщин к руководящим и творческим позициям может стать мощным инструментом для возобновления и развития бизнеса. Это вызов, но и возможность для украинского общества увидеть новый потенциал и силу, способную двигать экономику вперед», — комментирует Валентин Зюзин, директор Freelancehunt.

Заметим, за два года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев.

Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и для специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти, считают эксперты.

Источник фото: ua.depositphotos.com