- Категория
- Работа
- Дата публикации
-
Фриланс набирает популярность среди женщин, а количество мужчин уменьшается из-за мобилизации
В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. Сейчас она составляет 59%.
Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt .
Отмечается, что ключевым фактором таких изменений полномасштабная война, мобилизация мужчин и изменения в экономике. Мобилизация создает дефицит рабочей силы на рынке труда, но на фрилансе ситуация гораздо лучше.
Как свидетельствуют данные украинской платформы Freelancehunt, среди работающих специалистов просадка против прошлого года составляет не более 8%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
С октября-ноябре 2023 года стала расти популярность фриланса среди женщин.
"По времени это совпало с активными обсуждениями законопроекта о мобилизации. Логично предположить, что это оказало определенное влияние на рост судьбы женщин среди новых фрилансеров", - отмечают аналитики.
Они добавляют, что изменение тренда на рынке фриланса в Украине открывает новые возможности для женщин-фрилансеров, помогает освоить новые профессии, способствует гендерному равенству на рынке труда.
Какие профессии самые популярные
Сейчас среди новых фрилансеров-женщин популярны такие специализации:
● копирайтинг, написание статей, рерайтинг;
● дизайн интерфейсов;
● оформление страниц в соцсетях;
● переводы на английский;
● контент-менеджер;
● аудио и видеомонтаж;
● дизайн сайтов;
● SMM;
● логотипы, баннеры, дизайн визиток и полиграфия;
● дизайн мобильных приложений;
● разработка презентаций;
● Обработка фото, иллюстрации и рисунки.
«В контексте новых экономических вызовов, возникших перед Украиной, привлечение женщин к руководящим и творческим позициям может стать мощным инструментом для возобновления и развития бизнеса. Это вызов, но и возможность для украинского общества увидеть новый потенциал и силу, способную двигать экономику вперед», — комментирует Валентин Зюзин, директор Freelancehunt.
Заметим, за два года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев.
Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и для специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти, считают эксперты.
Источник фото: ua.depositphotos.com