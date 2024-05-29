Что следует знать фрилансеру, регистрирующему ФЛП

Что должен знать фрилансер, предоставляя услуги заказчикам в Украине и за ее пределами? О нюансах регистрации, выборе группы ФЛП, налогообложении и отчетности читайте в материале.

Количество фрилансеров в Украине стремительно растет – вскоре их доля среди самозанятых лиц может достичь 15-20%. Об этом свидетельствует исторический рекорд в прошлом году, когда в Украине зарегистрировалось более 300 тысяч новых ФЛП. В список самых популярных ожидаемо вошла и сфера ИТ.

Зачем вообще регистрировать ФЛП?

Во-первых, это обеспечивает фрилансеру определенный правовой статус и позволяет взаимодействовать с финансовыми учреждениями, заказчиками, налоговой службой цивилизованным способом.

Во-вторых, без регистрации фрилансера невыгодно. Ведь если вывести более 30 000 грн в месяц или вообще получать регулярные переводы на банковский счет, можно попасть под финансовый мониторинг. Как следствие – блокирование карточек до подтверждения доходов.

В-третьих, у фрилансера без ФЛП фактически нет шансов получить интересный проект со значительным гонораром от серьезной компании. Это его профессиональные и опять же финансовые потери.

Какую группу ФЛП лучше выбрать

Фрилансеры из IT чаще всего выбирают 3 группу ФЛП. Она дает возможность:

взаимодействовать с украинскими и иностранными заказчиками;

работать как с физическими , так и с юридическими лицами на разных системах налогообложения;

получать платежи в иностранной валюте на свой счет без помех.

2 группа — можно, но работать в таком случае разрешается только с украинскими ООО или ФЛП, являющимися плательщиками единого налога.

1 группа - не подходит, поскольку предназначена для предоставления бытовых услуг населению, розничной торговли или ведения хозяйственной деятельности.

Может ли ООО быть альтернативой ФЛП

Регистрация фрилансера как ООО в Украине имеет смысл только при превышении максимальной суммы доходов – это 8285700 грн в год.

Иногда для работы с иностранными заказчиками украинские специалисты открывают компанию за границей. Зарегистрировать ее можно онлайн, например через эстонскую e-Residency. Но есть нюанс: отчетность представляется и в Украине, и в стране, где компания зарегистрирована.

Как зарегистрировать ФЛП

Сейчас регистрация ФЛП в Украине происходит просто онлайн через Действие. Можно также обратиться в ЦНАП или к государственному регистратору, но первый способ самый удобный.

ФЛП имеет право осуществлять деятельность только по тем кодам КВЭД (классификатор видов экономической деятельности), которые указаны в его регистрационных документах. Поэтому перед тем, как открыть ФЛП, следует понять, какой вид деятельности выбрать.

Например, для разработчиков IT-продуктов (игры, приложения) можно использовать следующие КВЭДы:

62.01 Компьютерное программирование; 58.21 Издание компьютерных игр;

58.29 Издание другого программного обеспечения;

63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность;

18.20 Тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения;

47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах.

Для IT-специалистов на аутсорсе :

62.01 Компьютерное программирование; 62.02 Консультирование по вопросам информатизации;

62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.



Далее — в течение 10 календарных дней со дня регистрации ФЛП нужно обязательно убедиться, что вы являетесь плательщиком единого налога. Как это сделать?

В вашем профиле в Действии, в разделе “Налоги ФЛП”, появится соответствующая информация о дате перехода на упрощенную систему. Проверить свой налоговый статус можно также в электронном кабинете в разделе “Учетные данные плательщика”. Если эта информация не появится, нужно подать заявление о переходе на упрощенное налогообложение еще раз. Это можно осуществить через электронный кабинет на сайте Налоговой, добавив документ по форме F0102003 .

Если этого не сделать, то можно на время остаться на общей системе, уплачивая 19,5% налога вместо 5 %. Ведь заявление на упрощенную систему нужно подавать не позднее чем за 15 дней до начала следующего календарного квартала. В случае если это 3 группа, то нужно успеть за 10 дней от даты регистрации ФЛП.

Как правильно пользоваться счетом ФЛП

Сразу после регистрации вы можете открыть счет ФЛП в банке: гривневый, валютный или мультивалютный. Обычно к счету банк предоставляет карту-ключ. Но для корректного проведения расчетов заказчикам следует предоставлять не его номер, а именно реквизиты счета ФЛП.

С этого счета лучше платить налоги, аренду, зарплату работникам, то есть все, что касается расходов на предпринимательскую деятельность. Если же нужно приобрести что-нибудь личное (продукты, одежду), лучше вывести средства на свою личную карту. Это не является критическим, но во время проверок может вызвать вопросы у инспекторов.

Хуже бывает ситуация, когда клиенты формируют неправильное назначение платежа. Например, вместо оплаты за услуги указана оплата за товар или совсем ничего не указано. Чем это чревато:

банк может заблокировать платеж до выяснения его происхождения;

налоговая может отменить переход на упрощенную систему из-за получения средств не по назначению.

Если ФЛП оказывает услуги, то в назначении платежа так и должно быть указано — услуги по программированию, дизайну или другие (по КВЭД). Также желательно ссылаться на соответствующий договор или счет.

Пример:

Документооборот и ЭЦП

Для работы с украинскими заказчиками понадобится договор, дополнительные соглашения, акт предоставленных услуг, счет. Помимо "бумажного" варианта, заключать сделки (по предварительной договоренности с клиентом) можно на соответствующих онлайн-платформах ("Вчасно", например).

Для ведения е-документооборота с клиентами, а также для подачи отчетности и исходящих платежей с вашего счета (например, уплата налогов) вам понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП). Его можно бесплатно сгенерировать через некоторые банки. Подписывать электронные документы и подавать отчеты в налоговую можно также через Действие.

Нюансы налогообложения по упрощенной системе

Фрилансер с 3 группой ФЛП должен платить:

налог 5 % от всего дохода . То есть нельзя списывать затраты на зарплату рабочим, закупку оборудования и тому подобное, а уже потом считать налог.

ЕСВ (единый социальный взнос) - 22% от минимальной заработной платы. В настоящее время и до конца 2024 г. он составляет 1760 грн в месяц.

Нюанс 1 — во время военного положения ФЛП имеет право не платить взнос, но и пенсионный стаж в этот период ему также не будет начисляться.

Нюанс 2 – если средства зашли на валютный счет, нужно конвертировать сумму в гривне по курсу НБУ в день поступления средств. Именно из этой суммы следует отчислять 5 % налога. Курс за любой день легко отследить на официальном сайте НБУ .

Нюанс 3 – с 1 августа 2023 г. возобновлены штрафы за несвоевременную уплату налогов. Штраф за просрочку оплаты единого налога до 1 месяца составляет 5% от суммы налога, более месяца – 10%. Поэтому важно вносить оплату в определенные сроки в течение 10 дней после окончания отчетного квартального периода. Это всего 4 раза в год.

Как фрилансеру взаимодействовать с иностранными заказчиками

Если у ФЛП 3 группы появляются иностранные клиенты, взаимодействовать с ними можно на основании инвойса. Он одновременно выступает как документ на оплату, и как акт выполненных работ. Также можно заключить договор. Для отчетности в налоговой он не требуется, но защищает от дополнительной работы или нежелательной ответственности, если в нем прописаны все условия.

Сотрудничать с иностранцами можно и через Upwork – самую известную биржу для фрилансеров. Она предлагает удобные условия для вывода средств, выступая контрагентом-юридическим лицом, выставляющим счет. То есть можно накопить определенную сумму, скажем, от $1000, а затем заказать вывод одним траншем сразу на счет ФЛП.

Другим вариантом вывода денег на ФЛП с иностранных бирж является подключение сервисов Wise, Payoneer или Revolut.

В этой статье даны ответы на все частые вопросы. Но бывают индивидуальные кейсы, нуждающиеся в углубленном изучении. Например, фрилансер может быть зарегистрирован в Украине, работать в Польше и на всякий случай открыть иностранную компанию в Эстонии. Поэтому разобраться, как правильно предоставлять отчеты во избежание штрафов самостоятельно обычно бывает трудно. И, конечно, лучше обратиться к специалистам.