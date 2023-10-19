Jooble проинвестировал маркетплейс для рекрутеров-фрилансеров Teraz Work

В Jooble отметили, что это pre-seed инвестиция, сумма которой не разглашается.

Так, агрегатор вакансий Jooble, работающий в 67 странах, проинвестировал сервис для рекрутеров-фрилансеров Teraz Work, позволяющий рекрутерам получить доступ к большому количеству вакансий в сфере массового найма за границей и помогать быстрее их закрывать.

Об этом сообщила пресс-служба Jooble.

Помимо инвестиций, Teraz Work получит поддержку от Jooble в маркетинге и помощь с развитием бизнеса.

“Мы хотели создать сервис, который помогал бы рекрутерам находить фриланс-проекты, а работодателям быстро и качественно закрывать вакансии с помощью привлечения опытных рекрутеров извне. Так появился Teraz Work”, – объясняет идею создания CEO проекта Александр Дятлов.

Ранее Jooble уже инвестировал $1 млн в edtech-стартап JayJay, работающий на рынке Индонезии. Инвестиции носили стратегический характер: помимо финансирования, JayJay получил поддержку от Jooble в маркетинге и технологиях, в частности в направлении Data-science.

Какую возможность предоставляет Teraz Work

Teraz Work – это сервис, который дает работодателям возможность быстрее закрывать вакансии благодаря аутсорсингу найма. По оценкам Teraz Work, только в Украине более 50 тысяч рекрутеров-фрилансеров, работающих в сфере массового найма.

Платформа Teraz Work предоставляет возможность таким рекрутерам получить доступ к гораздо большему количеству заказов.

С помощью сервиса работодатель может передать задачи по найму персонала рекрутерам Teraz Work, предоставив данные о количестве необходимых работников, их квалификации и определив, сколько он готов платить за услугу рекрутмента.

Далее специалисты по найму в Teraz Work отберут кандидатов согласно требованиям и выберут подходящих. Оплата за услугу подбора персонала производится только после того, как кандидат проходит испытательный срок у работодателя.